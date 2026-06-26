У каждого алкоголика есть свое кладбище клеток мозга. Как навсегда победить зависимость?

Врач Пчеляков: алкоголь увеличивает риск развития рака

Алкоголизм до сих пор окружен мифами. Одни уверены, что зависимость можно «закодировать» за один сеанс, другие считают, что человеку достаточно просто взять себя в руки.

Однако врачи предупреждают: алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое разрушает не только печень, но и головной мозг, сердце и значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как понять, что употребление алкоголя стало зависимостью? Почему лечение без согласия пациента редко приносит результат? И действительно ли кодирование способно избавить от алкоголизма?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Илья Пчеляков — заведующий филиалом «Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей» ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», врач-терапевт.

Почему важно самому обратиться за лечением от алкоголизма

Алкоголизм и способы лечения. Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Отказ от алкоголя — тяжелый путь, требующий всесторонней поддержки. В первую очередь, зависимому понадобятся психотерапевтическая, а также психофармакотерапия, то есть фармакологические препараты.

«Опять же, нужно смотреть на уровень зависимости пациента, то есть оценивать, какая у него стадия алкоголизма. То есть сколько он употребляет, что употребляет, как часто употребляет. И нужна комплексная работа, в том числе с родственниками. Если зависимый приходит самостоятельно, то у нас больше возможностей ему помочь, ведь он сам понимает свою проблему. А если пациент не осознает ее, и его приводят родственники, то отказаться от алкоголя ему будет сложнее.

У нас есть и анонимное лечение, и стационарное отделение, и диспансерное отделение, куда пациенты могут обратиться самостоятельно, получать лечение от врача-нарколога участкового. Там будут следить за состоянием, осуществлять коррекцию. То есть у нас много способов, как можно у нас проходить лечение», — рассказывает Пчеляков.

Какие методики по лечению алкоголизма существуют

Алкоголизм и способы лечения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди популярных радикальных методик — кодирование алкозависимого. Это комплекс медицинских и психологических методов, направленных на то, чтобы создать у человека стойкое отвращение к алкоголю или сильный страх перед его употреблением.

Важно понимать, что это, скорее, метод блокировки приема алкоголя, а не лечение болезни в полном смысле слова, и работает он только при искреннем желании самого человека.

«Вообще все современные методики направлены на психотерапевтическую поддержку, потому что пациентов нужно не просто довести до ремиссии, а длительно его в это состояние ремиссии вести. Поэтому нужно постоянно с ним держать связь, постоянно интересоваться состоянием пациента. Потому что бывает такое, что человек может несколько лет держаться в ремиссии, а потом у него случается какая-то травмирующая ситуация, и он начинает опять употреблять», — объясняет врач.

Также важно не отказывать в помощи, потому что сам зависимый должен понимать, что ему нужно обратиться за лечением при повторном возникновении тяги к алкоголю.

«Пациент должен сам понимать, что если у него случается какая-то ситуация, из-за которой появилась непреодолимая тяга к алкоголю, то он должен сам обратиться за лечением, а не пускать все на самотек, чтобы не сорваться и продлить состояние ремиссии», — подчеркнул Пчеляков.

Вообще при алкоголизме обязательно нужна поддержка со стороны родственников, лечащего врача, прием медикаментов, психотерапия, реабилитационная программа и даже посещение встреч группы анонимных алкоголиков.

При этом психологи могут работать не только с зависимым, но и с его родственниками, потому что по факту они оказались в созависимых отношениях и им тоже требуется поддержка.

Является ли любая тяга к спиртному алкоголизмом

Алкоголизм и способы лечения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Бытует мнение, что даже эпизодическое желание выпить может являться признаком алкоголизма. Но так ли это?

«Поставить алкоголизм тут, наверное, проблематично, потому что нужно понять, сколько человек хочет пить, что, как часто, один или в компании, связано ли это со стрессом или просто у него слишком рутинная жизнь, из-за которой он хочет употреблять алкоголь. Здесь нужно подходить комплексно. У нас есть специальные шкалы оценки, есть клинические рекомендации по алкоголизму. И, исходя из этих критериев, мы можем выяснить, есть у человека алкоголизм или нет. Так сразу сказать сложно, потому что нужно смотреть на пациента лично доктору», — отметил Пчеляков.

Чем особенно страшен алкоголизм

Алкоголизм и способы лечения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова

Помимо того, что употребление алкоголя серьезно вредит внутренним органам, вызывает зависимость и в принципе может привести к летальному исходу, оно еще и уничтожает нейронные связи в мозге и сами клетки мозга.

«Врач Федор Углов говорил в свое время, что у любого алкоголика есть кладбище нейронов, то есть клеток головного мозга, которые пострадали и погибли. Есть множество исследований, которые подтверждают и канцерогенный эффект алкоголя, то есть его влияние на онкопроцессы, и нарушение апоптоза, когда гибель клеток запрограммирована. Тогда в организме начинаются гиперпластические процессы, при которых клетки начинают расти в количестве и в объеме, провоцируя уже онкопроцессы», — объясняет врач.

Помимо этого, мишенью для алкоголя является печень и поджелудочная железа — это и цирроз, и алкогольный гепатит. На фоне этого происходит серьезное нарушение самочувствия, стула, могут появиться боли в животе. Также страдает сердечно-сосудистая система.

«Формируется больше бляшек, идут атеросклеротические изменения в сосудах. То есть тот же инсульт, инфаркт головного мозга и сердца тоже может быть», — отметил Пчеляков.

Любое психоактивное вещество, к которым относится и алкоголь, влияет на сознание и на психику.

«На практике все зависит только от пациента и от его желания отказаться от алкоголя. Конечно, это непросто. Даже за несколько месяцев может не получиться излечиться от алкогольной зависимости. Но перевести ее в ремиссию возможно», — подытожил врач.