Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 100 0

Регионы России регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ.

Атака беспилотников на Петербург 4 июля — новости, фото

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников утром 4 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов — заявление опубликовано на официальном канале пресс-службы главы города и правительства в мессенджере МАКС.

Ранее сообщалось, что несколько десятков беспилотников ВСУ сбиты над Ленинградской областью. Об этом писал 5-tv.ru. Позднее губернатор Александр Дрозденко уточнил, что уничтожено 67 дронов.

«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк», — уточнял глава области.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Власти напоминают, что трогать фрагменты сбиты беспилотников нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в полицию или МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

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Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

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