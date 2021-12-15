Директор Лепса ответил на слухи о госпитализации певца: «Какая психушка?»

Концертный директор Григория Лепса прокомментировал слухи об экстренной госпитализации певца с подозрением на проблемы с психикой. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Владимир Урюпин сообщил, что артист находится дома и даже не подозревает, что его едва ли не похоронили.

Представитель артиста заверил: переживать за жизнь и здоровье заслуженного артиста России не стоит. По мнению Урюпина, шумиху некто поднял сознательно. Вероятно, специально с привязкой к новости о разводе артиста с женой после 20 лет совместной жизни. Не исключено, что кому-то просто выгодно выставлять 59-летнего Лепса «ненормальным». По факту же ничего подобно и близко нет.

«Григорий Викторович находится дома, в отличном состоянии, готовится к концерту, который состоится в воскресенье в Crocus City Hall под названием „Рождество с Григорием Лепсом“. Глупости все это. Какая психушка? Я — человек, который находится с ним всегда. Никаких психушек, никаких больниц — все в порядке. Началось все с развода, а заканчивается психушкой», — иронизировал Владимир Урюпин.

ТАСС / Бобылев Сергей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники с горечью восприняли весть о разводе Григория Лепса. Для многих он был не только примерном идеального артиста, но и друга, и семьянина. Хейтеры заподозрили, что музыкант расстался с супругой из-за актрисы Олеси Судзиловской.