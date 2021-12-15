Малахов ответил на вопрос поклонника о «домашнем насилии» в его семье

Телеведущий Андрей Малахов уже более 20 лет разбирается в чужих семейных неурядицах. Однако о своих старается тщательно скрывать. Но недавно одному из поклонников все же решил приоткрыть завесу тайны семейной жизни с Натальей Шкулевой. Пользователь сети Instagram спросил Малахова, бьет ли его жена. Ведущий был ошарашен подобным вопросом, но честно ответил.

«Нет, а почему вы так решили?» — ответил Малахов.

Instagram @malakhov007

Однако после все же рассказал, что Наталья применяет к нему силу, если бывает чем-то недовольна. Суровым наказанием для ведущего является отправка в угол. В качестве иллюстрации семейного «террора» показал фото, на котором он стоит в углу, уткнувшись головой в стену.

«Жена использует другие методы», — подписал снимок в Instagram Малахов.

Instagram @malakhov007

Для Андрея Малахова брак с Натальей Шкулевой первый. Они поженились в 2011-м, а в нынешнем году отметили десятилетие семейной жизни. В браке они воспитывают четырехлетнего сына Александра, который для обоих супругов стал первенцем.

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