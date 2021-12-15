Малахов ответил на вопрос поклонника о «домашнем насилии» в его семье

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 021

Телеведущий старается скрывать подробности семейной жизни, но недавно разоткровенничался.

Малахов ответил на вопрос поклонника о «домашнем насилии» в его семье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущий Андрей Малахов уже более 20 лет разбирается в чужих семейных неурядицах. Однако о своих старается тщательно скрывать. Но недавно одному из поклонников все же решил приоткрыть завесу тайны семейной жизни с Натальей Шкулевой. Пользователь сети Instagram спросил Малахова, бьет ли его жена. Ведущий был ошарашен подобным вопросом, но честно ответил.

«Нет, а почему вы так решили?» — ответил Малахов.

Instagram @malakhov007

Однако после все же рассказал, что Наталья применяет к нему силу, если бывает чем-то недовольна. Суровым наказанием для ведущего является отправка в угол. В качестве иллюстрации семейного «террора» показал фото, на котором он стоит в углу, уткнувшись головой в стену.

«Жена использует другие методы», — подписал снимок в Instagram Малахов.

Instagram @malakhov007

Для Андрея Малахова брак с Натальей Шкулевой первый. Они поженились в 2011-м, а в нынешнем году отметили десятилетие семейной жизни. В браке они воспитывают четырехлетнего сына Александра, который для обоих супругов стал первенцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Маша Распутина о причинах секс-скандала с дочерью.

-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.85
0.38 83.24
0.41
Кабы я была царица: каким королевством правят знаки зодиака

Последние новости

23:57
Садальский заявил о предательстве покойной Риммы Марковой
23:46
Причастна Москва? В США рассекретили документы по убийству Кеннеди
23:31
Красавица в алом и кавалер: Гусева показала актера Лебедева в день его 100-летия
23:20
Пешехода сбили насмерть на Невском проспекте — видео с моментом ДТП
23:02
Сбежавшая невеста Копенкина бросила горе-жениха: «Я его недостойна»
22:50
Не ешь меня! Почему мясо голубей может быть опасно для человека

Сейчас читают

Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь в Петербурге
Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков
«Я сегодня помолодел!»: актеру из фильма «Вечный зов» Николаю Лебедеву 100 лет
Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа