Лариса Долина дала жесткое определение женщинам: «Органика и идиотизм»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 063

Лариса Долина рассказала, почему женщины главнее всех во Вселенной

Лариса Долина дала жесткое определение женщинам: «Органика и идиотизм»

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Певица порассуждала о роли прекрасного пола в мире и рассказала, за что же на самом деле стоит любить и беречь дам.

Народная артистка РФ Лариса Долина выразила свое жесткое, но сформированное, по ее словам, житейским опытом мнение о женщинах. Певица, освоившая Instagram, начала все чаще общаться с поклонниками, рассказывать о себе и рассуждать на волнующие ее темы. Одна из них — роль женщины в мире и ее непростая природа.

Как рассказала Долина, она часто задумывается, как воспринимать себя и других дам, насколько трудно определить, чего хочет женщина на самом деле, как соглашаться с ее «абсурдными мнениями и идиотскими взглядами на жизнь». Однако с годами исполнительница действительно убедилась, что хоть многим мысли в девичьих головах порой кажутся нестабильными и неуравновешенными, в них много правды.

«Женщина — организм крайне уязвленный и постоянно себя ищущий. Эксперименты с тем, что делать, куда идти, за кем идти, с кем идти… Кто-то из нас всю жизнь — в постоянном поиске. Кто-то находит то, что искал или находит того, кого искал… А кто-то из нас тратит на эти поиски всю жизнь и не факт, что находит…» — размышляла звезда.

Instagram @larisa.dolina.official

По мнению народной артистки, ни на один из поставленных ею вопросов нельзя дать однозначного ответа. Впрочем, это же так по-женски! Сложно, но при этом очаровательно. Для 66-летней знаменитости, признанной дивы в мире джаза и эстрады, способной на сильные решения, поступки и беспрестанную работу над собой, все эти вопросительные знаки по-прежнему актуальны. Как говорила сама — организм, постоянно себя ищущий.

«Женщину нужно научиться понимать. Кем бы она вам не приходилась. Женщину нужно любить ни за что, а просто так. Женщина — это органика и идиотизм одновременно, но… Кто дает жизнь? Кто наполняет всех вас смыслом? Кто главный во Вселенной? Кто впереди планеты всей? Это все мы!» — заключила артистка.

Как известно, в жизни Ларисы Долиной наступили перемены — недавно звезда похудела на 20 с лишним килограммов, стала экспериментировать со своим стилем, выбирать необычные для нее, но как всегда смелые наряды, делиться секретами красоты с подписчиками. 

Ранее 5-tv.ru публиковал первое селфи Ларисы Долиной в Instagram. Певица предстала перед публикой в эффектном мини и рассказала презабавную историю из жизни любимого писателя.

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