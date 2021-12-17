Последняя надежда: долгожданного ребенка или денег ждет Макеева от смены фамилии

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 2 179

Анастасия Макеева решилась на отчаянный шаг — смену фамилии. Призвав на помощь карты, таролог Марианна Абравитова эксклюзивно для 5-tv.ru расшифровала сакральный смысл отказа от звездного имени.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Актриса Анастасия Макеева решилась на отчаянный шаг — смену фамилии. Свое решение знаменитость считает обдуманным, объясняя желанием «войти в родовую программу» своего мужа-строителя Романа Малькова. Фанаты не исключили вариант, что переименование затеяно ради беременности и улучшения благосостояния раздираемой скандалами семьи. Призвав на помощь карты, специально для 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова расшифровала сакральный смысл внезапного отказа от звездного имени.

«Анастасия Макеева абсолютно права: если она хочет присоединиться к роду мужа, войти в родовую программу по мужской линии со стороны мужа, то, конечно, ей нужно брать его фамилию», — прокомментировала гадалка решение артистки.

Эксперт напомнила, что традиция перенимать фамилию супруга исчисляется тысячелетиями, и только в последнее десятилетие женщины стали меньше придерживаться заведенного порядка.

Из истории Великобритании известно, что вышедшая замуж женщина впоследствии также и представлялась не только по фамилии супруга, но и озвучивая его имя: миссис Томас Джонсон, если ее мужа звали Томас. В данном случае замужняя дама в обществе полностью лишалась изначального имени.

Зачастую девушка после замужества покидала отчий дом. Поселяясь в жилище мужа, она становилась частью клана или рода, утрачивая свою принадлежность к прежней жизни с матерью и отцом. Такие порядки были продиктованы не только религиозными традициями, но и требованием общества: создавать семью разрешалось именно на таких основаниях.

Экстрасенс подтвердила, что Анастасия Макеева совершенно правильно взяла фамилию мужа Романа Малькова, если действительно решила сделать свой брак крепким и пустить корни в род мужа. Тем более, что чете Малькова-Макеевой регулярно «прилетают» приветы от Светланы Мальковой, экс-супруги Романа и матери его четверых детей в виде запросов на алименты и прочих «козней».

«Другое дело, что Макеева взяла фамилию через дефис — Малькова-Макеева, не оставляя свою фамилию. Имеется тонкий момент: наработать свою фамилию ей стоило нескольких десятилетий, и отказываться от своей фамилии не стоит», — подчеркнула Абравитова.

Подытоживая, предсказательница посоветовала Анастасии пересмотреть свой непростой характер и научиться находить компромисс в конфликтах: чтобы «врасти» в корневую систему мужа-предпринимателя, недостаточно иметь фамилию мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к Анастасии Макеевой, переживающей из-за конфликтов с бывшей супругой Романа — Светланой Мальковой — приехала скорая помощь.

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