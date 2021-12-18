🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 декабря, растущая Луна еще находится в Близнецах, но совсем скоро наступит полнолуние. Из-за этого представители многих знаков зодиака станут уязвимее обычного: критику станет воспринимать сложнее, а трудные задачи покажутся неподъемными. Астрологи рекомендуют заземлиться: остаться дома и беречь внутреннюю энергию.

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♈ Овен

Для вас пришло время переоценки ценностей, Овны. Спросите себя, для чего вы живете, как проходите свой путь? Сегодня стоит сосредоточиться на творчестве — но обязательно от сердца, отдавая себя процессу целиком. А вот пускаться в «крысиные бега», пытаясь доказать свое превосходство — не стоит. Вам не место в этом лабиринте. Вы там, где должны быть — научитесь ценить это путешествие и то, что оно несет для вас.

Космический совет: избавьтесь от необходимости сравнивать себя с другими.

♉ Телец

Когда в расписании не остается ни одной свободной минуты, в первую очередь мы всегда жертвуем заботой о себе. Не замечаете ли вы за собой такого, Тельцы? Сложно ли вам поддерживать здоровый баланс между работой и отдыхом? Сегодня стоит позаботиться о себе, но не усложняя — уделите немного времени на медитацию, физические упражнения и активные игры. Лучше всего, если они будут включать в себя катание по полу и смех. В еде — то же самое: нужны простые рецепты, включающие в себя зерновые, орехи, фрукты и овощи.

Космический совет: сперва позаботьтесь о себе!

♊ Близнецы

Внимание, Близнецы, — прямо по курсу неуверенность в себе! Не забывайте, что в те моменты, когда вас снедают сомнения о, например, верности вашей половинки или ее недостаточной заботе, важно вернуться в момент «здесь и сейчас». Попробуйте наладить диалог с самим собой — нащупайте связь между телом, разумом и душой, а затем поймите, что вас беспокоит. Велика вероятность, что неприятные события заставляют вас зря накручивать себя.

Космический совет: в сомнениях — дышите!

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♋ Рак

Чувствительность Раков сильно обостряется в такие дни, как этот — вплоть до возможности ощущать эмоции окружающих людей. Это может сказаться на вас очень негативно, так что, прежде чем бросаться на помощь тем, кто чувствует себя плохо, сперва помогите себе. Останьтесь дома, наладьте контакт со своим телом — в этом помогут любимые маленькие привычки и ритуалы. После этого можно браться и за «спасение утопающих» — будет сложно, но пройдя этот путь, вы сами станете лучшей версией себя.

Космический совет: найдите возможность напомнить себе о том, что вы живете «здесь и сейчас». В этом поможет забота о себе.

♌ Лев

Звезды дают целых пять советов Львам, но все они связаны. Проводите время на природе — найдите с ней связь. Найдите время для медитаций — для связи с самим собой и просветления сознания. Поблагодарите Вселенную — ведь вам есть за что. Послушайте хорошую музыку — она способна исцелять разум. Ешьте здоровую и свежую пищу — фрукты, орехи, зерновые. В этот непростой день дополнительная энергия лишней не будет — ведь мир будет давить на вас. Но вы справитесь!

Космический совет: Присматривайте за собой!

♍ Дева

Девы, настало время наращивать темп — заставьте жизненную энергию проходить сквозь вас и напитывать ваше тело и душу, циркулировать в ней. Движение, медитация, танец — вот лучший способ добиться этого. Включайте музыку погромче, дайте своему телу задавать ритм. Но не давайте тяжким думам включать метроном уныния — его необходимо побороть. А если не получается в одиночку, получится в компании — в коллективе будет проще «поймать волну». Может, стоит позвать гостей?

Космический совет: заставьте циркулировать жизненную энергию — в движении или медитации

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♎ Весы

Ваши отношения в скором времени могут претерпеть серьезные изменения. Дружба, которую вы когда-то считали нерушимой, рискует стать шаткой. А новые знакомые, в которых вы ранее не видели перспектив, — занять центральное место. Не бойтесь перемен! Изменяя ваше окружение, Вселенная показывает вам новый путь. Слушайте свое сердце и полагайтесь на указания внутреннего компаса.

Космический совет: мы меняемся, а следом меняется наше окружение. Не цепляйтесь за старых друзей.

♏ Скорпион

Приближающееся полнолуние делает вас чувствительнее обычного, Скорпионы. Желание спрятаться и отгородиться от окружающего мира будет столь сильным, что вам с трудом будут даваться даже походы в магазин. Если противостоять этому не будет сил, то просто заземлитесь. Предупредите близких, что хотите побыть в одиночестве, и сведите к минимуму общение с теми, кто отбирает вашу энергию.

Космический совет: останьтесь дома и просто отдохните от окружающего мира.

♐ Стрелец

Когда люди критикуют вас и подрывают вашу веру в свои способности, они больше говорят о себе, чем о вас. Не принимайте чужие слова близко к сердцу. Постарайтесь сегодня быть лучшей версией себя для себя же. Наша самооценка больше зависит от собственных представлений, а не от чужих. Так что сначала постройте надежный энергетический барьер внутри.

Космический совет: относитесь проще к чужой критике.

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♑ Козерог

В вашей личной и профессиональной жизни появляется все больше сложностей, Козероги. В итоге вам с каждым днем все сложнее соответствовать всеобщим ожиданиям. Избавьтесь от ложного чувства вины и перестаньте пытаться быть лучшим во всем. Сегодня звезды призывают вас обращать внимание только на конструктивную критику. В остальном опирайтесь только на свое мнение.

Космический совет: только вы знаете, что вам нужно сейчас. Поменьше слушайте других.

♒ Водолей

Мы любим обвинять других, Водолеи. Нам нравится делать другого человека злодеем в нашей истории. Но при этом мы забываем брать ответственность за свои ошибки на себя. Подумайте об этом за завтраком. Вместо истерик и обвинений постарайтесь оценить ситуацию объективно. Что вызывает у вас столь бурные эмоции на самом деле? Как только вы примете первопричину, сможете приступить к здоровому диалогу.

Космический совет: перестаньте бежать от ответственности, свои ошибки тоже нужно признавать.

♊ Рыбы

Жизнь предлагает все, о чем вы мечтали: партнерство, которое сделает вас на ступеньку выше, и покой, который неиссякаемым потоком льется в вашу семейную чашу. Что мешает вам наслаждаться жизнью, Рыбы? Когда все в идеальном порядке, что заставляет голос в вашей голове шептать: «Берегись»? Мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет для нас лучшего. Имейте это в виду, когда страхи в очередной раз вас настигнут.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью и отпустите опасения по поводу того, что все может стать хуже.

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