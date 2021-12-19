«Омикрону» месяц: что узнали о новом штамме ученые, и как перенесла первая россиянка

Новый штамм коронавируса впервые зарегистрировали во второй декаде ноября 2021 года. За это время медики выяснили его суперспособность, а также главную ловушку.

«Омикрон» продолжает шокировать и ставить в тупик научное сообщество. Его феноменальная скорость распространения не поддается объяснению. Но этого достаточно, чтобы в Британии, где на этой неделе от нового штамма умер первый пациент, объявили «омикрон» главной угрозой человечеству.

И с этим согласились все страны «Большой семерки». Взрывной рост, помимо Британии, — во Франции, Германии, в той же ЮАР, где заразу впервые описали.

В России пока несколько десятков инфицированных. Даже Владимир Путин говорит, что последствия распространения «омикрона» пока непонятны. Но точно ясно, как взаимодействуют с ним наши вакцины.

Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Сережкина на этой неделе встретила первого россиянина, который избавился от штамма, и узнала, как дальше будет мутировать ковид. А также, что там с QR-кодами на транспорте и в общественных местах. Законопроект-то приняли в первом чтении, но ранее — 14 декабря — президент говорил, что его надо дорабатывать, и речь не только про коды, но и про ковид-сертификаты. На память об этой поездке у Юлии осталась чашка с надписью «Африка», маникюр в этническом стиле и загадочный «омикрон».

Первая заразившаяся «омикроном» россиянка: встречали в костюмах химзащиты

«Очень смешно, но меня даже в туалет под конвоем повели», — вспоминает Юлия Демина.

О том, что по ЮАР гуляет опасный штамм, туристка узнала уже в Кейптауне. Все началось с «письма счастья»: ваш обратный рейс в Москву отменен. Когда через две недели россиянка смогла улететь домой, у трапа ее ждали врачи в костюмах химзащиты и неприятная новость.

Меньше чем за месяц штамм с южным темпераментом выгнал «дельту» из ЮАР и проник в 90 стран. К Рождеству, по прогнозам медиков, он лавиной захлестнет США и Европу. Число заболевших удваивается каждые три дня.

«Он легче заражает других, и он умеет уклоняться от антител. То есть такое — все сразу воедино. Это, действительно, вызывало напряжение», — объясняет руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хотя поначалу его прозвали «добрым штаммом», оказалось — опрометчиво. Симптомы «омикрона» — першение в горле, боль в пояснице, быстрая утомляемость — внешне выглядят безобидно на фоне смертоносной «дельты». Но «омикрон» пока всерьез прокатился только по ЮАР — стране с очень молодым населением. Как он поведет себя среди пожилых — неизвестно.

«При таком резком распространении, даже при низкой патогенности этого варианта, очень многие люди просто ослабленные. Старые люди, хроники. И для них даже небольшая доза вируса может оказаться фатальной», — рассказывает заведующий лабораторией института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Один из первых борцов с ковидом в России: «омикрон» — такая же гадость, как «дельта»

Эти кадры мы получили прямиком из ковидного госпиталя в Йоханнесбурге, где бок о бок с африканскими врачами работают российские медики. На связь с нашей программой выходит вирусолог Александр Семенов. В первую волну он тушил горящие от ковида Ухань и Бергамо. Теперь — на передовой борьбы с «омикроном». По его мнению, низкий показатель летальности может быть очередной ловушкой, которую вирус приготовил человечеству.

«Преимущественно легкий — это не значит, что от „омикрона“ никто не будет тяжело болеть, от „омикрона“ никто не будет умирать. Это такая же гадость, как „дельта“. Ненамного лучше», — рассказывает руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора.

«Омикрон» — уже второй по счету штамм, который выходит в свет из Южной Африки. Хотя и не связан ни с соотечественником («бетой»), ни с каким-либо другим штаммом. Это вообще — отдельная ветвь эволюции. С коронавирусом такое случается с пугающей частотой.

Шерстистый мамонт — животное, которое сегодня можно представить только по скелету в музее. Гигант вымер 43 тысячи лет назад во время очередного глобального потепления. Он просто не успел эволюционировать, чтобы выжить в новом климате. С вирусом такого не может произойти даже в теории.

Всего за один цикл репликации одна вирусная частица создает миллионы потомков с улучшенными свойствами. Например, невосприимчивостью к лекарствам, способностью становиться невидимой для иммунитета или вообще преодолевать межвидовой барьер. Главный вопрос в том, кто окажется сильнее и хитрее — вирус или организм человека?

«К сожалению, есть в Южной Африке места…»

Прародителем «омикрона», вероятнее всего, стал еще неизученный коронавирус, который попал в организм пациентов с иммунодефицитом. Где и получил свою сверхспособность — легко обводить иммунитет вокруг пальца. А точнее — вокруг «шипа».

«К сожалению, есть в Южной Африке места, где плотность больных ВИЧ достаточно высока. Такая популяция могла быть идеальным инкубатором для мутанта», — объясняет ведущий научный сотрудник национального центра биотехнологической информации национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин.

Таким же инкубатором для новых супервирусов может стать целый город или страна, где у населения невысок уровень коллективного иммунитета. По-прежнему, единственное надежное оружие против болезни — вакцинация и ревакцинация. Тем более, что российский препарат показывает высокий уровень защиты против нового штамма. Об этом рассказал президент.

«„Спутник V“ наш работает хорошо. И пожалуй, даже эффективнее против штамма „омикрон“, чем другие, применяемые в мире вакцины», — подчеркнул Владимир Путин.

Законопроекты о QR-кодах в России

На неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах. Их планируют ввести с 1 февраля будущего года. Свободно ходить по городу дальше аптеки и продуктового смогут только привитые россияне или те, у кого есть официальный медотвод. Но им придется постоянно сдавать тесты.

Драматичное пленарное заседание показало: до третьего чтения у парламентариев много работы.

«Мы с вами должны уточнить список мероприятий, которые можно посещать без ПЦР-теста, а также уточнить посещение МФЦ при наличии ПЦР-тестов», — пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Именно об этом всю неделю говорил и Владимир Путин. Сначала на совещании с членами правительства, где высказался о проверке сертификатов вакцинации на транспорте.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — констатировал Владимир Путин.

Потом — на встрече с российскими предпринимателями. Антипандемийные меры нужны, чтобы спасать жизни, а не ограничивать права. А значит, в документе надо предусмотреть все сложные ситуации, с которыми могут столкнуться люди.

«Закон должен быть четким, ясным, понятным. До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную техническую готовность для введения сертификатов. Она должна надежно работать, именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», — подчеркнул глава государства.

За рубежом не церемонятся. Даже крадут Рождество

Но у многих зарубежных правительств просто нет времени на обсуждение альтернатив жесткому локдауну. Из-за «омикронного цунами» — британцы могут остаться без Рождества. Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение. В столице побит мрачный рекорд по числу заболевших за все время пандемии.

«В одном только Лондоне каждый день по 26 тысяч новых пациентов с ковидом. У нас просто нет свободных коек. И что самое страшное — больницы переполнены людьми, которые так и не сделали прививки», — рассказал мэр Лондона Садик Хан.

Франция закрывает границы от северного соседа. Германия предупреждает о пятой волне, которая может стать серьезным испытанием для нового правительства.

«Эта ситуация — стресс для нового правительства. С одной стороны, люди хотят снова свободы действий. С другой стороны, только с помощью ограничений и вакцинации можно сдержать пандемию», — рассказывает политолог из Германии Нильс Дидрих.

В России пока немногим больше 20 подтвержденных случаев омикрона. Это туристы, которые вернулись из Арабских Эмиратов, Доминиканы, Республики Конго, ЮАР. Чтобы не оказаться на карантине в канун Нового года, медики советуют — по возможности — отложить зарубежные поездки. Остаться дома на самый семейный праздник в году.

«Хочется встретиться с близкими, пообщаться. И это хорошо, и надо, конечно, отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям. У нас, знаете, как. После первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай» — говорит Владимир Путин.

Как лечить пациентов с «омикроном»?

Успеть домой к Новому году — единственное, о чем мечтала Юлия Демина. Та самая первая в стране пациентка с коронавирусом нового штамма. Хорошо, что «омикрон» — по сравнению с дельтой — она пережила легче.

«Я, когда болела в июле ковидом, все было как по написанному, три дня жуткая слабость, головная боль, кашель, потеря обоняния, потеря вкуса. А здесь у меня ощущение, что я просто простыла», — вспоминает Юлия Демина.

Как именно лечить пациентов c новым штаммом? Что делать, если болезнь пойдет дальше легкой формы? Станет ли «омикрон» движущей силой новой волны? Эти вопросы беспокоят ученых и врачей всего мира.

На днях американский журнал Time назвал их героями года. И на удивление среди создателей главных мировых вакцин не оказалось специалистов из России. Именно поэтому мы решили сделать свою обложку. В конце концов, будущее сейчас именно в их руках. Ученых, испытателей и врачей, которые вот уже два года остаются на передовой.