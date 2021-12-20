Ирина Хакамада впервые о смерти мужа: «Я предупреждала, а он отказывался»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 028

Бизнесмена Владимира Сиротинского не стало в сентябре 2021 года. Политик призналась, что предчувствовала трагедию почти за год.

Ирина Хакамада впервые о смерти мужа: «Я предупреждала, а он отказывался»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Известный общественный деятель, политик Ирина Хакамада тяжело переживает утрату мужа. Впервые со дня трагедии она решилась раскрыть детали произошедшего. По признаниям женщины, смерть любимого она буквально предвидела и даже успела сообщить ему об этом.

Хакамада прожила с бизнесменом Владимиром Сиротинским почти 25 лет. Предпринимателя не стало 15 сентября. Он ушел из жизни в результате проблем с сердцем. О случившемся многие не знали до сих пор, а все потому, что политик не считала нужным быть «наемной инстаграмной плакальщицей». В интервью изданию Psychologies 66-летняя Ирина Муцуовна призналась: после смерти мужа ей ничего не страшно.

«Кроме этого я пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком и выжил. Я ходила к террористам на „Норд-Ост“, зная, что меня могут убить. <…> Сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? <…> Я же не читаю психологические книжки, я работаю над собой», — заметила Хакамада.

Политик вспомнила, что за девять месяцев до трагедии Сиротинский перенес сложнейшую операцию на сердце. Звезда очень переживала за здоровье любимого мужчины, она практически требовала продолжить лечение.

«Он отказывался, а я предупредила: „Помрешь“. Вот и все», — с прискорбием добавила Ирина Муцуовна.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

StarHit.ru напоминает, что Владимир Сиротинский был четвертым мужчиной Хакамады. Они познакомились в далеком 1995 году в Швейцарии. От этого брака у политика осталась дочь Мария, рожденная с синдромом Дауна. Около 17 лет назад у девушки выявили лейкоз. К счастью, от него удалось избавиться благодаря своевременной терапии. Сегодня наследница знаменитости трудится почти наравне со взрослыми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирине Хакамаде удается воспитывать «особенную» дочь и почему она совсем не думает о будущем девушки.

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