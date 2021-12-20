Родные дети отобрали у Марии Максаковой последнюю квартиру

Певица назвала решение Пресненского суда Москвы беспределом и заявила, что будет его обжаловать.

Пресненский суд Москвы удовлетворил требование детей Марии Максаковой к матери о передаче им квартиры площадью 260 квадратных метров на Пресненской набережной. Иск 14-летняя Людмила и 17-летний Илья подали весной этого года по инициативе, как считает Максакова, их отца — бизнесмена Владимира Тюрина.

Певица называет решение суда беспределом и указывает на ряд важных факторов, которые он не принял во внимание.

«Главное, что почему-то отбросили в сторону: сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы. Судья Артем Кузьмичев в нарушении всех действующих законодательных норм РФ отказал в привлечении Ивана Вороненкова, истинного собственника данного жилья, в качестве третьего лица. Это беспредел!» — цитирует Максакову StarHit.ru.

Как оказалось, ранее певица уже переписала элитную недвижимость на своего младшего сына — пятилетнего Ваню от депутата Госдумы VI созыва Дениса Вороненкова. Соответствующий документ был представлен на заседании. К слову, квартира на Пресненской набережной — последнее имущество Максаковой, поэтому певицу с малолетним сыном суд фактически лишает крыши над головой.

Максакова намерена обжаловать решение Пресненского суда и доказать свою правоту в апелляционной инстанции. При этом певица упрекает Тюрина в том, что он сам, будучи «сказочно богатым», до сих пор не обеспечил их общих детей собственным жильем и никаким другим имуществом.

«Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а, как говорят, миллиардер. <…> Пять лет назад он отобрал у меня Люду и Илью. За это время не оформил на них ни счетов, ни недвижимого имущества, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, а наши отношения разрушаются навсегда», — посетовала певица.

Судебное решение по квартире стало очередным эпизодом войны, которую Максакова уже давно ведет с экс-возлюбленным, отцом ее старших детей Тюриным. Так, на днях суд частично удовлетворил требование бизнесмена к певице о «непоправимом моральном вреде». Тюрину не понравилось, как Максакова высказывается о нем в публичном пространстве. В частности, его крайне не устраивает словосочетание «вор в законе», которое применительно к нему неоднократно использовала Максакова. За это бизнесмен потребовал компенсацию в пять миллионов рублей. Суд обязал певицу выплатить 120 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максакова проиграла в суде разбирательство с Тюриным и теперь будет вынуждена платить алименты на двоих детей.