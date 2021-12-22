Овечкин не поедет на ОИ-2022, но шансы сборной России увеличатся

Эфирная новость 1 071

По официальной версии, НХЛ решила запретить хоккеистам ехать на соревнования в Пекин из-за коронавируса, однако есть здесь и подводные камни.

Фото, видео: Depositphotos / karych; 5-tv.ru

Тема:
Олимпиада в Пекине

НХЛ в ближайшие часы объявит о запрете своим игрокам ехать на олимпиаду в Пекин. Об этом сообщили журналисты ESPN. По их данным, официальной причиной такого решения будет названа угроза заражения коронавирусом.

Однако, по мнению экспертов, на самом деле виной всему политика Вашингтона, который объявил дипломатический бойкот играм в Китае.

Таким образом, Олимпиаду пропустят все главные мировые звезды хоккея, в том числе и наш Александр Овечкин, для которого это будет скорее всего последняя возможность выиграть заветное олимпийское золото.

Но с другой стороны, если звезды НХЛ останутся в США - наша команда автоматически становится главным претендентом на победу в турнире.

Тема:
Олимпиада в Пекине
15 дек
Владимир Путин подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине
9 дек
Глава МОК заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики
8 дек
Япония высказалась о возможном бойкоте ОИ-2022 в Пекине
7 дек
США официально оставили своих спортсменов без поддержки на Олимпиаде-2022
7 дек
В МОК ответили на заявление США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022
7 дек
Политолог назвал последствия дипломатического бойкота Олимпиады
6 дек
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
17 нояб
Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
16 нояб
США намерены устроить Олимпиаде в Пекине дипломатический бойкот
15 нояб
ОКР, но в триколоре: МОК согласовал форму россиян для Олимпийских игр в Пекине
-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.79
-0.03 83.15
-0.17
Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

Последние новости

21:16
Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы
21:00
«Золотые унитазы» нашли в доме подозреваемого в растрате ректора вуза
20:49
Свобода важнее? ТОП-3 причин, почему женатые не носят кольца
20:25
Стало известно, что мэр Краснодара Алексеенко продолжает исполнять обязанности
20:23
Видео допроса избивших олимпийского чемпиона Соловьева
20:12
Умер основатель оператора сотовой связи «Вымпелком» Дмитрий Зимин

Сейчас читают

Возможная жертва ректора КФУ обвиняла его в покушении еще в 1999 году
Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год