Овечкин не поедет на ОИ-2022, но шансы сборной России увеличатся
По официальной версии, НХЛ решила запретить хоккеистам ехать на соревнования в Пекин из-за коронавируса, однако есть здесь и подводные камни.
Фото, видео: Depositphotos / karych; 5-tv.ru
НХЛ в ближайшие часы объявит о запрете своим игрокам ехать на олимпиаду в Пекин. Об этом сообщили журналисты ESPN. По их данным, официальной причиной такого решения будет названа угроза заражения коронавирусом.
Однако, по мнению экспертов, на самом деле виной всему политика Вашингтона, который объявил дипломатический бойкот играм в Китае.
Таким образом, Олимпиаду пропустят все главные мировые звезды хоккея, в том числе и наш Александр Овечкин, для которого это будет скорее всего последняя возможность выиграть заветное олимпийское золото.
Но с другой стороны, если звезды НХЛ останутся в США - наша команда автоматически становится главным претендентом на победу в турнире.
- 15 дек
- Владимир Путин подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине
- 9 дек
- Глава МОК заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики
- 8 дек
- Япония высказалась о возможном бойкоте ОИ-2022 в Пекине
- 7 дек
- США официально оставили своих спортсменов без поддержки на Олимпиаде-2022
- 7 дек
- В МОК ответили на заявление США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022
- 7 дек
- Политолог назвал последствия дипломатического бойкота Олимпиады
- 6 дек
- США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
- 17 нояб
- Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
- 16 нояб
- США намерены устроить Олимпиаде в Пекине дипломатический бойкот
- 15 нояб
- ОКР, но в триколоре: МОК согласовал форму россиян для Олимпийских игр в Пекине
Читайте также
85%
-0.03 83.15
-0.17
Нашли ошибку?