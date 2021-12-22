Овечкин не поедет на ОИ-2022, но шансы сборной России увеличатся

НХЛ в ближайшие часы объявит о запрете своим игрокам ехать на олимпиаду в Пекин. Об этом сообщили журналисты ESPN. По их данным, официальной причиной такого решения будет названа угроза заражения коронавирусом.

Однако, по мнению экспертов, на самом деле виной всему политика Вашингтона, который объявил дипломатический бойкот играм в Китае.

Таким образом, Олимпиаду пропустят все главные мировые звезды хоккея, в том числе и наш Александр Овечкин, для которого это будет скорее всего последняя возможность выиграть заветное олимпийское золото.

Но с другой стороны, если звезды НХЛ останутся в США - наша команда автоматически становится главным претендентом на победу в турнире.