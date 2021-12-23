В Германии пришли к согласию по «Северному потоку — 2»
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что газопровод не может быть введен в эксплуатацию из-за несоответствия европейским правилам.
Фото: REUTERS / Kay Nietfeld / dpa
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о том, что достигла консесуса с канцлером страны Олафом Шольцем в вопросе «Северного потока — 2». Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Die Zeit.
«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — пояснила политик.
Также она отметила, что особую важность имеет энергетическая безопасность Германии, особенно в зимний период. И вопросы, связанные с российским газопроводом, будут рассматриваться еще и в этом ключе.
Будучи сопредседателем партии «Зеленых», рьяно выступавших против запуска газопровода, Бербок неоднократно выражала мнение о том, что проект не должен быть запущен. Олаф Шольц, напротив, «Северный поток — 2» поддерживал, а при вступлении в должность канцлера заявлял, что намерен продолжить политический курс своей предшественницы Ангелы Меркель. В конечном итоге канцлеру, судя по всему, удалось переубедить Бербок.
Сертификация газопровода «Северный поток — 2» неоднократно затягивались — европейские страны заявляли о его несоответствии законам ЕС и об угрозе энергетической безопасности Европы.
Тем временем, Европа продолжает мерзнуть — ситуация с недостаточной заполненностью газовых хранилищ никак не решается. Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что цена на «голубое топлива» в Европе перевалила за отметку 2000 долларов США за тысячу кубометров.
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