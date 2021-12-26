Филипп Киркоров рассказал о женщине, которая вырастила его детей: «Я ее обожаю»

Народный артист РФ Филипп Киркоров бесконечно благодарен своей помощнице Наталье Ефремовой за помощь в воспитании его детей Мартина-Кристина и Аллы-Виктории. Как рассказал журналистам певец, эта женщина не является биологической матерью его наследников, имени суррогатной он не раскрывает. Но за годы работы у музыканта Ефремова стала им по-настоящему родным человеком, крестной мамы.

Мартину Киркорову девять лет, его сестре недавно исполнилось десять. В честь дочери звездный отец устроил грандиозную вечеринку в стиле фильма о Круэлле Девиль, в ходе которой на аукционе собрал более трех миллионов рублей. Деньги были направлены в фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онкологией.

В наследниках артист души не чает. С ними он проводит все свободное время, путешествует, появляется на светских мероприятиях. Алла-Виктория, несмотря на юный возраст, даже успела побывать на главном столичном бале дебютанток. И если бы не помощница и крестная, заметил Киркоров, ему бы не удалось, возможно, стать хорошим папой.

«Наша мама Наташа — это все в нашей семье. Я ее обожаю. Если бы не она — многого не произошло. Чуда этого бы не случилось. Рождения детей не случилось», — цитирует dni.ru интервью певца корреспонденту НТВ.

Пока Филипп Киркоров гастролировал, участвовал в съемках и занимался предпринимательскими проектами, рядом с его детьми всегда была Ефремова. В ответ артист сделал помощницу своим партнером по ивент-бизнесу. Исполнитель создал агентство по организации праздников, первым мероприятием стал день рождения Аллы-Виктории.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как Филипп Киркоров отметил первый круглый юбилей дочери.