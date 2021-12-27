🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 декабря, убывающая Луна находится в знаке Весы. Это день, когда Вселенная будет благоприятствовать смелым и рискованным начинаниям. Правда, рисковать разным знакам зодиака придется в разных сферах жизни.

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♈ Овен

Играть роль спасителя легко и приятно. В такие моменты мы чувствуем, как наше эго получает мощную подпитку. Находясь же на принимающей стороне, мы чувствуем себя неуютно. Правда в том, что все отношения основаны на получении и передаче энергии, Овны. Одно не может существовать без другого, поэтому позвольте себе быть уязвимыми.

Космический совет: вы много отдаете другим людям, не стесняйтесь принимать помощь от них.

♉ Телец

Независимо от того, с чего вы начинаете путь, всегда мечтайте о чем-то большем. Каждый день, Тельцы, — это уникальная возможность продвинуться вперед и рискнуть. Сегодня у вас ресурсов для этого больше, чем когда-либо. Неудачи только делают вас сильнее. Не бойтесь совершить опрометчивый шаг, игра стоит свеч.

Космический совет: хватит переживать о последствиях, просто рискните.

♊ Близнецы

В предпраздничные дни далеко не все чувствуют радость, для многих это очень непростой период. Чтобы было легче справиться с навалившимся стрессом, проводите больше времени со своей второй половине. Может быть, прямо сейчас это сделать невозможно, но вы точно можете спланировать, как достаточно долго побыть наедине. Одиноких Близнецов звезды призывают оставаться открытыми для новых знакомств.

Космический совет: Оставайтесь открытыми для новых связей.

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♋ Рак

Мы живем в мире медиа и соцсетей, Раки! Сегодня у каждого есть свое мнение обо всем. В том числе о том, что вам нужно и нельзя делать. И если вы будете слушать каждого, вас потянет в самый низ. Не бойтесь защищать свои личные границы. Не нужно ни с кем скандалить и просить отстать со своими советами — достаточно просто не принимать чужие слова близко к сердцу и жить своей жизнью.

Космический совет: сегодня поменьше слушайте других и побольше доверяйте себе.

♌ Лев

Поводя итоги 2021 года, вы можете почувствовать, что находитесь на правильном пути: занимаетесь любимым делом и общаетесь с нужными людьми. Именно такое отношение со 100% вероятностью приведет вас к успеху, Львы! Помните, что великие вещи на самом деле происходят задолго до момента кульминации. Их основа — это длительная и временами скучная подготовка. Наберитесь терпения и обязательно увидите волшебство.

Космический совет: вас ждет грандиозный успех, но он потребует тщательной подготовки.

♍ Дева

Пришло время задуматься над одним из важнейших вопросов в жизни: «Чего я хочу на самом деле?» Сейчас все складывается успешно, но звезды указывают, что вы находитесь на пороге чего-то совершенно нового. Возможно, придется делать непростой выбор. В этом случае не спешите, нажмите на «паузу» и спросите себя, соответствует ли предоставленная возможность вашей истинной цели.

Космический совет: вы скоро окажетесь на перепутье, не спешите с выбором пути.

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♎ Весы

Для вас настало время случайных встреч, Весы! Это время обретения настолько сильной любви, что она может взорвать ваши сердце и разум. Есть только один способ впустить ее в свою жизнь — быть самой дикой версией себя. Звезды указывают, что вы почувствуете стремление сменить образ жизни. Что же, начало нового года подходит для этого в 52 раза лучше, чем обычный понедельник.

Космический совет: вы верите в магию? А вот она в вас, кажется, поверила и скоро ворвется в вашу жизнь.

♏ Скорпион

В жизни наступает момент, когда мы должны отпустить все знакомое и сделать шаг в неизвестное. Отправляйтесь в это таинственное место, где прошлые знания не смогут обеспечить вам чувство комфорта, Скорпионы. Да, вы точно захотите все бросить и вернуться к известному и привычному. Но это пройдет, а вы окажитесь в новом и лучшем месте. Будьте мужественными, и страх уступит место надежде.

Космический совет: вы и сами все знаете, девиз дня: только вперед!

♐ Стрелец

Стрельцы, раньше вы пытались построить отношения с людьми, которые любили вас лишь наполовину и решили уйти при первых признаках беды. Вы действительно хотите повторить старые ошибки и держаться за старые отношения, прекрасно зная, что ничего не получится? Примите решение взвешенно.

Космический совет: проанализируйте свое прошлое.

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♑ Козерог

Сегодня Вселенная дала вам свое благословение на то, чтобы посеять повсюду семена добра. Зарядите людей энергией и хорошим настроением, даже если вам самим их не хватает. Вот увидите, вернется намного больше. В эти предпраздничные дни распространяйте радость как конфетти и проводите время с теми, кого любите больше всего.

Космический совет: праздничное настроение не нужно ждать, его нужно создавать.

♒ Водолей

Что для вас значит «дом», Водолеи? Вся планета? Ваша страна? Только квартира? Или любимое место на крыше? В любом случае дом — это место, где вы чувствуете себя в безопасности и можете быть собой. Звезды хотят, чтобы сегодня вы позаботились об этом пространстве так же, как оно заботится о вас. Уделите время наведению порядка и его украшению.

Космический совет: позаботьтесь о своем доме так, как он заботится о вас.

♊ Рыбы

Сегодня один из тех дней, когда кажется, будто вас все оставили. И это полбеды, ведь это чувство может смениться на убеждение, будто окружающие вас люди создают больше проблем, чем решают. Дышите, Рыбы, просто дышите. Возможно, с вас уже хватит и нужно прекратить попытки все контролировать. Хотя бы сегодня пусть без вас разберутся.

Космический совет: нужно учиться самостоятельности. И сегодня речь идет не о вас, а о тех, кто вас окружает.

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