Принимаем подарки судьбы! Китайский совет дня на понедельник, 27 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 736

Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Принимаем подарки судьбы! Китайский совет дня на понедельник, 27 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 27 декабря?

Последний понедельник этого года исключительно благоприятен для праздничных приготовлений. Очень рекомендуется посвятить день покупке новогодних подарков, планированию меню и выбору нарядов.

Хорошо сегодня и принимать подарки самому. Не сопротивляйтесь, если вам в понедельник предложат повышение или позовут в стартап — энергии дня помогут вам справиться с новыми задачами.

И вообще, можете запросто планировать на понедельник любые важные дела, только не берите кредитов и не ходите по судам и докторам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Принимаем подарки судьбы! Китайский совет дня на понедельник, 27 декабря

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