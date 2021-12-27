Фото для пацанов: Самбурская разделась на камеру и бросила вызов Рудовой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 137

Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой показала фото в бикини

Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov: Instagram @samburskaya

Звезда сериала «Универ» решила, что выглядит не хуже коллеги-блондинки и похвасталась стройной фигурой, над которой неустанно работает.

Актриса Настясья Самбурская вызвала на баттл в бикини свою коллегу по сериалу «Универ» Наталью Рудову. Роковая брюнетка собирала чемодан, с которым отправится в отпуск и не устояла — надела эффектный розовый купальник и покрутилась, как говорят девочки, перед зеркалом. Не только же Рудовой, подумала артистка, щеголять аппетитными формами перед подписчиками — всем хочется!

«Натусик себя выкладывает и выкладывает. Дайте я вам себя, что ли, тоже покажу. Смотрите какая. Ну какая! Видали, что?!» — любовалась собой Самбурская.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова действительно с гордостью и завидной регулярностью демонстрирует миру свою красоту. В социальных сетях она делится провокационными снимками и результатами работы над фигурой. Недавно актриса поставила себе цель похудеть на семь килограммов и перевыполнила план — сбросила девять. Фото в сексуальном купальнике появилось в ее аккаунте тут же.

Instagram @samburskaya

Может звезда и без купальника, правда реакция за этим следует неоднозначная. На днях она разместила в Instagram кадр, на который стали жаловаться подписчики, они даже добились его удаления из соцсети. На фото Рудова предстала по пояс голой и лысой. Такой образ показался некоторым фолловерам недопустимым, а представления селебрити о художественном искусстве — сомнительными. Блондинка не стала скрывать разочарования и адресовала хейтерам гневное видеопослание.

Что касается Самбурской, которая сейчас занимается сольной певческой карьерой, неделю назад она отказалась комментировать скандал с продюсером Виктором Дробышем и заявила, что не намерена «трусами трясти на потеху толпе». Но зато сделать фото в трусах не преминула.

«Фото для поднятия самооценки, рейтингов и вашего боевого духа, пацаны!» — подписала свой снимок актриса.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о конфликте Настасьи Самбурской и Виктора Дробыша. Творческие разборки перетекли в судебные, но известному продюсеру начинающая певица проиграла.

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