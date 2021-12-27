Игорь Крутой рассказал, как назвали внука, остававшегося более месяца без имени

Композитор Игорь Крутой, который 14 ноября в очередной раз стал дедушкой, рассказал, как назвали малыша, более месяца остававшегося без имени. Отцом ребенка является внебрачный сын продюсера Яков. Счастливый дедушка опубликовал в своем аккаунте в Instagram трогательное видео, где он бесконечно нежно нянчится с младенцем и вручает ему один подарок за другим: от серебряной ложечки до комплекта новорожденного с рукавичками.

«Самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь», — открыл семейную тайну продюсер.

Таким образом, малыш стал полным тезкой своего прославленного дедушки: Игорь Яковлевич Крутой.

По словам 67-летнего деятеля российского шоу-бизнеса, он отговаривал детей от этого выбора, хотя ближайшее окружение знаменитости было уверено в таком исходе. Крутой объяснил свою настойчивость тем, что, по его мнению, быть полным тезкой ко многому обязывает, в том числе и повторить судьбу звездного деда — стать музыкантом.

Поклонники таланта поддержали молодых родителей, спрогнозировав, что новорожденному такое ко многому обязывающее имя принесет в будущем славу и успех.

«Правильно, что родители назвали Вашим именем! Думаю, что Ваш внук будет достойно носить это имя»;

«Мой прогноз: ждем второго такого же Крутого»;

«Как здорово: Игорь Яковлевич Крутой — младший! Да, имя деда обязывает, но он точно справится!» — написали подписчики.

Старший Крутой поделился своими мечтами по поводу будущего наследника династии.

«Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение», — заключил селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как назвать ребенка в соответствии с его знаком зодиака.