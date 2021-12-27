Выпал голым из окна: в центре Москвы погиб известный националист Егор Просвирнин

Известный националист и основатель проекта «Спутник и погром»* Егор Просвирнин погиб в центре Москвы. Мужчина с ножом в руке и полностью голым выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре и получил серьезные травмы. Он скончался до прибытия бригады врачей. ЧП произошло вечером в понедельник, 27 декабря.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото из квартиры, в которой жил националист. На снимке видно, что в комнате Егора Просвирнина разбросана мебель, разбиты стеклянные стеллажи, а также валяется одежда.

По предварительным данным, перед гибелью он мог употреблять наркотики. Кроме того очевидцы сообщают, что незадолго до трагедии националист вел себя неадекватно, кричал на жену и тещу. Соседи вызвали полицию, но сотрудники по просьбе родственников уехали.

Националист выгнал женщин из квартиры после ссоры. Успокоить блогера не могли с самого утра. Основная версия гибели Просвирнина — несчастный случай. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

5-tv.ru

Погибшему было 35 лет. В 2015 году Просвирнин привлек внимание правоохранителей при расследовании уголовного дела по статье «Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мальчик-лунатик чудом выжил после падения из окна многоэтажки в Москве.

* — сайт «Спутник и погром» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры в 2017 году, ресурс признан запрещенным в РФ.