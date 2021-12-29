🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 декабря, убывающая Луна переходит в знак Скорпиона. Астрологи предупреждают: это не самое удачное время для серьезных дел. Лучше отложить важные встречи на завтра. Также не стоит заниматься креативной и творческой деятельностью. Она не принесет ни удовольствия, ни денег.

ТОП-5 знаков зодиака, притягивающих к себе деньги

♈ Овен

Овнам новый день несет только позитивные эмоции. Так хорошо вы не чувствовали себя давно. В вас горит огонь, вы хотите перемен здесь и сейчас. Вселенная так и говорит: действуйте! Запустить личный проект, сделать долгожданную крупную покупку, сменить имидж — все подвластно вам 29 декабря. На носу Новый год, но время еще есть. Вы можете много успеть!

Космический совет: перемены нужны здесь и сейчас!

♉ Телец

Вы, Тельцы, вступаете в период, когда вам хочется проводить больше времени в одиночестве. Вы устали от шума вокруг. Близкие и коллеги хотят от вас слишком многого. Крутитесь как белка в колесе, а результата ноль. Успокоить нервы, отдохнуть от суеты и погрузиться в собственные мысли — вот рецепт, который поможет вам оставить неврозы в прошлом. Отдохните — и вы почувствуете прилив сил и уверенность в своих способностях.

Космический совет: гармония с собой — ответ на ваши проблемы.

♊ Близнецы

Праздник вот-вот придет в дом, а у вас еще ничего не готово, Близнецы. Елка еще не разобрана, а новогодние игрушки и гирлянды так и лежат запылившимися в дальнем углу шкафа. Отчасти эта ситуация похожа и на вашу личную жизнь — вы просто-напросто забросили ее и оставили пылиться, как ту самую коробку. Пора оставить в прошлом обиды и начать жизнь с чистого листа. Оглянитесь, рядом с вами давно есть тот, кого вы просто не хотели замечать.

Космический совет: новый день даст шанс найти любовь — не упустите его.

Добро пожаловать в Матрицу: гороскоп от нейросети на 2022 год для всех знаков зодиака

♋ Рак

Сегодня вы, Раки, — душа компании. Вы искрометны, общительны и обворожительны. Энергия бьет из вас фонтаном, вы заражаете всех оптимизмом. К вам тянутся люди вокруг, пусть вы этого порой и не замечаете. Пригласите друзей в бар, встретьтесь со старым приятелем, позвоните своим родным, они так давно ждут от вас звонка.

Космический совет: соберите старых друзей.

♌ Лев

Конец года — пора подведения итогов для вас, Львы. Пролистните свою жизнь на несколько месяцев назад и посмотрите — что вы успели сделать, а какие планы так и остались невоплощенными. Это поможет избежать сожалений об упущенных возможностях, да и поднять самооценку тоже не помешало бы. К тому же Вселенная обещает вам день, полный забот: купили уже все подарки для родных и друзей? Если нет, самое время этим заняться.

Космический совет: оглянитесь на свой прошлый опыт и поймете, где допустили ошибки.

♍ Дева

Игра с чужими чувствами не приведет к добру, Девы. Если вы дадите четкий ответ своей второй половине — да или нет — сможете успокоить и свою совесть, и партнера. Чем больше вы оттягиваете момент, тем больнее будет потом. Когда вам в последний раз разбивали сердце, помните это горькое ощущение? Так не мучайте других. Чувства захлестнули вас, пора с ними разобраться

Космический совет: пожалейте чувства вашего партнера.

Отношения на грани: ТОП-3 знаков зодиака, кто рискует потерять любовь в 2022-м

♎ Весы

Праздники праздниками, а бюджет у вас не резиновый, Весы. Деньги — вещь приятная, особенно когда тратишь их на разные удовольствия. Однако в последнее время финансы утекают из вашего кошелька. Пришло время подумать о будущем и создать подушку безопасности. Никогда нельзя исключать наступление непростых времен. Планируйте бюджет, ведите учет расходов и доходов — вы удивитесь, как много вы тратите в последнее время.

Космический совет: сохраняйте бдительность, когда ходите по магазинам.

♏ Скорпион

Скорпионы, ну сколько можно скрывать свои чувства? Маска, которую вы водрузили на себя, прячет вашу личность от окружающих. Но вокруг нет врагов — только друзья. Их помощь нужна вам, хотя вы это и отрицаете. Откройтесь, позвольте себе получить любовь близких. Если вы станете добрее к себе, Вселенная одарит вас.

Космический совет: полюбите себя и позвольте близким вам в этом помочь.

♐ Стрелец

Работа не дает вам покоя, Стрельцы. Под занавес 2021-го скопилась целая куча дел, навалилось то, что долго не удавалось решить, а теперь начальство требует результат. Как назло, еще и дома не все спокойно. Близкие и родные требуют внимания и общения. Но вам не до них: на носу отчет и рабочие планы нужно составить… Делает ли чрезмерная занятость вас счастливым? Кажется, вы теряете границу между работой и личной жизнью. Пора задуматься об этом.

Космический совет: определитесь с приоритетами.

Король или шут? Как сочетание восточного и зодиакального гороскопов влияет на характер

♑ Козерог

Головокружительный успех — вот что вы испытаете 29 декабря, Козероги. Новый день раскроет перед вами многие двери, на вас будут сыпаться приятные сюрпризы и хорошие новости. Главное — не потерять голову. Удача не так часто наведывается к вам, не спугните ее. Принимайте добро обдуманно, не упивайтесь счастьем. Если все пойдет по правильному пути, не исключены подвижки на профессиональном поприще.

Космический совет: успех может опьянить вас — будьте настороже.

♒ Водолей

Вас ничего не радует, Водолеи. Даже грядущие праздники не приносят счастья. Пресловутый запах мандаринов, дурацкие елки, гирлянды слепят глаза. Никакого удовольствия, одни разочарования! Негативное мышление мешает вам развиваться. Не замечали, что чувствуете гнев по любому поводу в последнее время? Ваша токсичность заражает и окружающих. Это может губительно сказаться на отношениях. Возможно, будет трудно разобраться самому. Не стесняйтесь обращаться к специалистам.

Космический совет: найдите причину своего недовольства — и вы обнаружите плюсы даже в мелочах.

♊ Рыбы

Побалуйте себя, Рыбы. Вы отлично поработали в последнюю неделю и заслуживаете отдых. Бокал хорошего вина, любимая книга перед сном, вечер вдвоем с возлюбленным. К тому же, вы давно ничего не покупали самому себе! Новый год это повод расслабиться — напоминайте себе об этом почаще. Позвольте себе заниматься тем, что приносит радость вашему сердцу, но знайте, где нужно провести черту.

Космический совет: учитесь расслабляться и баловать себя.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю — с 27 декабря по 2 января.