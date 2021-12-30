Дочь Марка Захарова обвинила главу «Ленкома» в желании уничтожить имя отца

Актриса Александра Захарова обвинила директора «Ленкома» Марка Варшавера в стремлении навсегда уничтожить имя отца и вычеркнуть его из истории театра. По словам дочери знаменитого режиссера Марка Захарова, руководитель учреждения лишь притворялся другом кинодеятеля, а на самом деле мечтал растоптать.

Нелюбовь Варшавера, уверена Захарова, распространяется и на нее — работницу того самого «Ленкома». Избавиться от актрисы он тоже был бы рад, полагает она. О коварных планах руководителя дочь режиссера рассказала в интервью Андрею Караулову.

«Он хочет уничтожить имя отца. Вычеркнуть его имя из театра. Из истории. Он всегда ненавидел Захарова… Он считает, что можно всех обмануть. Выдает ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются „отжать“ театр. Первый раз это случилось в 2014 году после смерти моей мамы», — заявила Захарова.

По словам артистки, знакомые и коллеги удивляются, как она до сих пор «жива»: билеты на спектакли с участием дочери режиссера почти не продаются. А проверить, причастен ли к этому Варшавер, не представляется возможным.

Директор театра, стоит отметить, публично поспорил с позицией Александры Захаровой. Он назвал ложью слова о неприязни к покойному режиссеру. По словам Марка Варшавера, он не просто был ему другом, даже больше — родственником.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году. Его должность на данный момент никто не занимает. Марк Варшавер, который был главой театра с 1986 года, после смерти режиссера получил пост директора с расширенными полномочиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Марка Захарова подала иски на продюсеров «Ленкома».