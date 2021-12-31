В Раде предупредили, что Россия уничтожит войска Украины за десять минут

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 163

Депутат Олег Волошин считает, что в Киеве не понимают основ современной высокотехнологичной войны, и поэтому обречены на быстрое поражение.

В Раде предупредили, что Россия уничтожит войска Украины за десять минут

Фото: www.globallookpress / MOD Russia

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что Россия сможет разгромить украинские военные силы всего за десять минут. Он добавил, что за это время на территории Незалежной также будут уничтожены все ключевые пункты управления государством. При этом российским военным даже не придется пересекать границ Украины.

«Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — резюмировал Волошин в эфире телеканала UkrLife.

Ранее политик заявлял, что Незалежной невыгодно развязывать войну с Россией, так как она благодаря своей военной мощи сможет полностью разгромить Вооруженные силы Украины буквально за десять дней. По всей видимости, на фоне нагнетаемой Киевом истерии народный избранник решил сделать свое предупреждение эффектнее.

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В последние дни в западной прессе часто появляются новости о том, будто Москва готовится к вторжению на Украину. Российская сторона отвергает все обвинения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова из-за этого поразилась масштабу «наглости и вранья» в адрес нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ и США попробуют договориться по поводу вооружений и Украины 10 января.

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