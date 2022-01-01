Не пугайте унитаз! Почему возникает тошнота и как с ней бороться

Похмельный синдром? А может, просто укачало? Нужно ли паниковать, если «мутное» состояние не проходит неделями?

Каждый человек хоть однажды в жизни сталкивался с крайне неприятным ощущением — тошнотой. Кто-то списывал все на усталость, кто-то — на повышенное давление, а кто-то — на похмельный синдром, что регулярно случается после бурных застолий. Все это имеет место, но порой истинные причины позывов добежать до ванной комнаты могут быть гораздо серьезнее.

Это опасно?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что тошнота опасна, если повторяется многократно и сильно беспокоит человека. Жалоба на непрекращающееся ощущение подступающей рвоты — одна из самых частых, с которыми приходят пациенты на прием к гастроэнтерологу.

«Чаще всего тошнота встречается при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей. Таких, как хронический холецистит, калькулезный и бескаменный, дискинезия желчевыводящих путей. Кроме того, тошнота является симптомом заболевания желудка — хронического гастрита, язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)», — заметил эксперт.

Марат Зиннатуллин также добавил, что «мутное» состояние нередко вызывает интоксикация. Говоря иначе — слишком большое скопление отравляющих веществ в организме. Такое случается, в частности, при заболеваниях печени, неспособной фильтровать яды. Речь идет и о циррозах, и о гепатитах, а также о пищевых отравлениях и всевозможных токсикоинфекциях.

Впрочем, до визита к врачу и прохождения полного обследования пугаться неприятных вышеуказанных диагнозов не стоит. В отдельных случаях постоянная тошнота может быть рядовой реакцией организма на внешние раздражители.

«Иногда тошнота может возникать у совершенно здоровых людей. Например, при укачивании, при длительной езде на автомобиле, при пользовании самолетом или водным транспортом. В любом случае, если тошнота возникает достаточно часто, это повод, чтобы обратиться к врачу и выяснить, нет ли какого-либо серьезного заболевания», — заключил Зиннатуллин.

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