Новорожденного сына экс-мужа Волочковой нянчит собака: «Чужих не привечает!»

Пятый наследник бизнесмена Игоря Вдовина — экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — растет не по дням, а по часам. Супруга мужчины — телеведущая Елена Николаева — не устает делиться с подписчиками в Instagram трогательными фото с младенцем. У него, кстати, забавные няньки: не только мама и папа, но и собака!

Малыш в семье селебрити появился 21 декабря прошлого года. Все домашние были рады такому событию. Не остался равнодушным и маленький пес. В Новый год собака дежурила рядом с Александером почти постоянно. Даже когда мама держала на руках — животное контролировало безопасность.

Трогательную картину домашние успели заснять на камеру. С таким защитником новорожденному ничего не страшно.

«Муж волновался, потому что других, чужих детей не привечает!» — рассказывала о собаке Елена.

Instagram @elenanika

Поклонники умилялись и делали селебрити комплименты. В выложенном фото, кажется, прекрасно все.

«А нашему сыну пять месяцев! Когда приехали домой, кот решил, что он — это его ответственность!»

«Очень душевно!»

«Такие хорошенькие малыши!»

«Вам очень повезло с питомцем. Другой бы только и делал, что гавкал» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как балерина Волочкова отреагировала на пополнение в семье экс-любовника Игоря Вдовина.