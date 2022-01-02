Новорожденного сына экс-мужа Волочковой нянчит собака: «Чужих не привечает!»
По возвращении из роддома Александера встретил домашний питомец и полюбил! Родители в восторге от нежной дружбы малыша с животным.
Фото: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Пятый наследник бизнесмена Игоря Вдовина — экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — растет не по дням, а по часам. Супруга мужчины — телеведущая Елена Николаева — не устает делиться с подписчиками в Instagram трогательными фото с младенцем. У него, кстати, забавные няньки: не только мама и папа, но и собака!
Малыш в семье селебрити появился 21 декабря прошлого года. Все домашние были рады такому событию. Не остался равнодушным и маленький пес. В Новый год собака дежурила рядом с Александером почти постоянно. Даже когда мама держала на руках — животное контролировало безопасность.
Трогательную картину домашние успели заснять на камеру. С таким защитником новорожденному ничего не страшно.
«Муж волновался, потому что других, чужих детей не привечает!» — рассказывала о собаке Елена.
Поклонники умилялись и делали селебрити комплименты. В выложенном фото, кажется, прекрасно все.
«А нашему сыну пять месяцев! Когда приехали домой, кот решил, что он — это его ответственность!»
«Очень душевно!»
«Такие хорошенькие малыши!»
«Вам очень повезло с питомцем. Другой бы только и делал, что гавкал» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как балерина Волочкова отреагировала на пополнение в семье экс-любовника Игоря Вдовина.
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