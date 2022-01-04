Похваставшуюся новым мужчиной Волочкову высмеяли за старый костюм: «Ему лет сто!»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 523

Пока балерина наслаждается отдыхом с избранником, фанаты не упускают возможности ее подколоть.

Похваставшуюся новым мужчиной Волочкову высмеяли за старый костюм: «Ему лет сто!»

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже по традиции проводит новогодние праздники на Мальдивах, причем не одна — компанию светской львице составляет ее избранник Сергей, которого она уже не стесняется показывать подписчикам. Артистка хвастается своим романтическим путешествием и не устает напоминать: любовь ей помогла найти программа «Давай поженимся!»

«А сегодня смотрим вторую серию „Давай поженимся“, только уже с Мальдив. Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем», — написала Волочкова в подписи к посту. 

Свой пост звезда сопроводила фотографией, на которой позирует в салатовом костюме. Судя по словам наблюдательных фолловераов - старом.

«Костюм она не меняет, зато мужчин — каждый сезон»,

«Уже Сергей… Прям как перчатки меняются любимые»,

«Этот салатовый костюм заезженный. Ему лет 100, наверное. Только Волочкова такое и носит», — прокомментировали подписчики.

Instagram @volochkova_art

Однако почитателей таланта балерины поразили не стремительно развивающиеся отношения звезды. Их серьезно обеспокоило внезапное исчезновение старого кавалера знаменитости — Владимира. О его дальнейшей судьбе после «романа» с Волочковой ничего неизвестно. Это вызывает опасения, ведь пропажу своего экс-возлбленного Олега она тоже никак не комментирует.

«А где Владимир?»

«Только хотела пожелать вам с Володей хорошего отдыха, а там Сергей, оказывается. Вот ведь, Анастасия, шалунья!»

«Так… Только недавно же был другой жених. Ведь с именно с ним было все навсегда… А это кто?» — обеспокоились фанаты.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова должна была стать наставницей 44-летнего Сергея на шоу «Давай поженимся», но внезапно решила сменить эту роль, перевоплотившись в «невесту». Балерина начала флиртовать с героем шоу, а Сергей, недолго думая, сдался чарам ослепительной светской львицы. Их дальнейший союз одобрили ведущие передачи Роза Сябитова и Лариса Гузеева, упиваясь надеждами, что это «тот самый» мужчина, которого Волочкова ждала всю свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасии Волочковой предсказали смерть из-за нового возлюбленного.

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