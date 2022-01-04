Волочковой предсказали смерть из-за нового возлюбленного

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 11 806

Балерина рассекретила личность своего избранника.

Волочковой предсказали смерть из-за нового возлюбленного

Фото: Instagram @volochkova_art

Пользователи соцсетей предрекли балерине Анастасии Волочковой печальный исход после того, как в своем Instagram-аккаунте она опубликовал кадры со своим новым избранником — Сергеем.

Звезда встретила мужчину на программе «Давай поженимся!», где он был участником, а Волочкова — приглашенным гостем. На глазах потенциальной невесты Анастасия флиртовала с Сергеем, а спустя несколько дней они уже проводили время в особняке артистки.

Instagram @volochkova_art

Известно, что у мужчины нет своего жилья или собственного бизнеса, а трудится он банщиком по найму.

«Настя своей смертью не умрет, дотаскает в дом всяких бомжей»;

«Это он — конюх за кадром, в видео на конюшне? Думаю, где я его видела. Там и сынок был…»;

«Анастасия, а почему не к себе в дом мужчина приглашает? А к вам быстренько с сыном заселился… Ушлый однако», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анастасия Волочкова встретила Новый год с новой любовью.

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