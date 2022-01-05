Бесполезный отросток: хирург развеял мифы об аппендиците

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 046

По словам специалиста Нурписова, проблемы с аппендиксом испытывают от 5% до 10% населения планеты.

Бесполезный отросток: хирург развеял мифы об аппендиците

Фото: Depositphotos / starast

Хирург Аглам Нурписов рассказал о распространенных заблуждениях, связанных с аппендиксом. По его словам, проблемами с этим органом страдают от 5% до 10% населения планеты.

Бесполезный орган

«Аппендикс — это вовсе не „лишний отросток“, а важная часть организма, выполняющая определенные функции: защитную (влияет на иммунитет), секреторную, гормональную», — отметил специалист в интервью.

Удалить аппендикс заранее

Он добавил, что в первой половине ХХ века проводились плановые процедуры по удалению аппендикса, однако эти операции не приводили ни к чему хорошему. Дело в том, что такие пациенты гораздо чаще остальных были подвержены инфекционным заболеваниям, а также хроническим патологиям кишечника.

Аппендицит — болезнь детей и подростков

Врач вспомнил, что развитие аппендицита считают болезнью детей и подростков, но он заверил, что это заболевание протекает как среди молодых, так и среди взрослых. Эксперт добавил, что старшее поколение гораздо тяжелее переживает операционное вмешательство по причине сопутствующих заболеваний.

Причины заболевания

Нурписов поведал, что не существует никакой закономерной связи употребления продуктов питания, физическими нагрузками или влияния стресса с риском обострения аппендицита. Например, распространенный миф о вреде семечек, по его словам, не имеет никакого научного подтверждения.

У всех одинаковые симптомы

Также ошибочно считать, что заболевание проявляется у всех одинаково. Считается, что верным симптомом является боль в правой нижней части живота.

«Коварство этого заболевания состоит в том, что оно может возникнуть в любом месте брюшной полости. Кроме того, симптомы аппендицита могут быть схожи с другими патологиями, что существенно усложняет постановку диагноза», — рассказал хирург в беседе с «Известиями».

По его словам, могут проявиться такие патологии как повышение температуры тела, тошнота, рвота, общая слабость и недомогание.

Аппендицит — очень опасное заболевание, которое может нанести непоправимый ущерб вашему здоровью. Хирург Аглам Нурписов рекомендует при возникновении болей немедленно отправиться к врачу для обследования.

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