🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 января, Луна в знаке Весы призывает не тратить энергию на рутину и суету. Посвятите день познанию себя и своей судьбы. Успеха в делах сегодня будет очень трудно добиться, лучше сконцентрироваться на своем состоянии, заняться поиском гармонии с собственной душой и миром. Любая другая активность окажется малоэффективной. Боритесь с неуемным аппетитом, гасите в себе бушующие страсти, усмиряйте порывы, иначе быть беде — вы можете горько пожалеть о своих словах и поступках.

♈ Овен

Перед вами столько возможностей! Не хватает лишь немного веры в себя и решительности. Пора проститься со страхами и наконец исполнить заветное желание. Но помните: никто не претворит вашу мечту в жизнь, только вы на это способны. У вас, целеустремленные, но пока несмелые Овны, в руках все карты. Стоит только занять активную позицию. Сделайте первый шаг, почувствуйте азарт, дальше двигаться будет только проще и интереснее!

Космический совет: не жалейте сил на исполнение своей мечты, действуйте и добивайтесь!

♉ Телец

Водоворот свежих чувств, романтика неизведанного, предвкушение рая на Земле — все это испытывает влюбленный человек. И все это, безусловно, прекрасно, но также и опасно. Это ни в коем случае не призыв к недоверию и поиску изъянов в новом избраннике. Скорее, просьба быть чуть внимательнее. Всегда ориентируйтесь на свой жизненный опыт, оценивайте не только страстные признания, но и поступки, хоть немного заботьтесь о себе, думая о будущем.

Космический совет: любовь пьянит, старайтесь не терять голову и не повторять прошлых ошибок.

♊ Близнецы

Настойчивость поклонника всегда льстит, не правда ли? И с вами рядом есть человек, готовый весь мир положить к ногам, лишь бы услышать «да». Порой таких рыцарей мы даже не замечаем, ведь он ни не соответствуют образу «идеального» — принца на белом коне, что спасет от дракона, подарит бриллиант и увезет в страну грез. А вдруг именно его вы не разглядели в отвергнутом ухажере? Узнайте человека лучше, потом принимайте решение.

Космический совет: попробуйте дать шанс новым отношениям, может, они не безнадежны?

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♋ Рак

Ракам звезды уготовили романтическую авантюру, достойную романа, не меньше. Вы истосковались по бушующим эмоциям, волнительному ожиданию и трепетным встречам. Они будут, и очень скоро. Каждого на свете человека ждет великолепная история любви, нужно лишь проявить терпение и не испугаться, когда судьба предоставит шанс испытать все эти прекрасные чувства. Ваше счастье близко. Еще немного, еще совсем немного!

Космический совет: очень вероятны изменения на любовном фронте и страстные приключения.

♌ Лев

Ничего лучше честности нет в отношениях двух людей. Иллюзии, фантазии, приукрашивания и тайны — все это шаги к полному краху. Рано или поздно. Если вы томитесь желанием признаться в любви, необходимо сделать это, освободиться. Если недовольны существующими отношениями, наберитесь смелости обсудить их с избранником. Он этого заслуживает, и вы заслуживаете. Открытое сердце Вселенная щедро благодарит за его уязвимость, поверьте.

Космический совет: не таите своих чувств, откройте разум и сердце своему партнеру.

♍ Дева

Дев за порогом поджидают долгожданные благие вести. Удача вскоре улыбнется тем, кто в ней так нуждается. Самое главное — ваша судьба вот-вот сделает такой поворот, от которого закружится голова! Нужно только немного ей помочь своей смелостью и готовностью приложить усилия. Радостная новость ждет мечтающих о детях, ваш малыш уже в пути, и скоро вы встретитесь. Интересное дело, новая работа, творческий прорыв наступят, если не сдадитесь и не опустите руки. Все лучшее впереди, совсем близко!

Космический совет: грядут радикальные перемены и даже, возможно, пополнение в семье.

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♎ Весы

Когда нравиться собственному возлюбленному — большая работа, это изматывает, ломает крылья, сковывает. Если вы готовы быть рядом в любой момент и принимаете человека любым, а он ставит вам условия, отношения становятся болезненными. Нужна ли вам такая связь? Хотите притворяться другим человеком? Готовы ли изображать идеального партнера, чтобы соответствовать запросам? Будете ли при этом счастливы? Может, вы все-таки заслуживаете абсолютного доверия и принятия? Стоите искреннего и чистого чувства? Задайте себе эти вопросы прежде чем надевать маску.

Космический совет: вы достойны большего, чем любовь с миллионом условий.

♏ Скорпион

Скорпионам нужны встряски, а то зачахнут от скуки. Когда первая страсть утихла, и отношения стали спокойными и ровными, начинает казаться, что эйфории больше не случится. Знакомо это чувство? Так знайте, что можете поддерживать огонек своими силами. Просто не отступайте и не пускайте на самотек. Хотите приключений — творите их сами! Не устраивайтесь на диване перед телевизором вечером, а пригласите свою половинку на романтическое свидание. Подарите себе (и ему, разумеется) кружевной комплект и сводите с ума! Забавляйтесь, ищите новые ощущения вместе, играйте, и искорка разгорится снова!

Космический совет: добавьте элемент игры в ваши отношения, развлекайтесь и наслаждайтесь!

♐ Стрелец

Каждый хоть раз чувствовал себя будто в тупике. Когда кажется, что разногласия непреодолимы, договориться невозможно, что случилась та самая «точка невозврата». В действительности рамки только в ваших мыслях, и пути решения существуют. Нужно только поискать, желательно вместе. Если любите и готовы к большой работе ради этой любви, действуйте. А начать нужно с честного диалога. Расскажите, что у вас на душе и узнайте больше о своем партнере. Вы обязательно найдете решение.

Космический совет: сможете откровенно поговорить — преодолеете кризис в отношениях.

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♑ Козерог

Иногда влюбленность превращается в пресловутые розовые очки. Страсть не позволяет разглядеть в партнере человека, с которым после первой романтической волны нужно будет как-то жить. А как у вас? Видите в избраннике спутника жизни, надежную опору, друга, а не только любовника? Если да, скажите ему об этом, не бойтесь и не притворяйтесь. Делиться сокровенным нужно, и лучше не медлить. Задайте назревший вопрос, вы заслуживаете честности и ясности.

Космический совет: поделитесь планами с любимым — сходятся ли они, есть ли у вас будущее?

♒ Водолей

Наступил Новый год, и он станет очень важным этапом вашей жизни. Самое время вспомнить, кто вы и зачем пришли в этот мир. Если ваша приверженность поставленным целям требует, чтобы вы избавились от некоторых вещей и связей или перестали соглашаться на меньшее, чем заслуживаете, пусть будет так. В первую очередь необходимо попрощаться с противоречивыми и неискренними отношениями. Так вы освободите место для искреннего, чистого, лучшего. Так вы станете сильнее, осознаете собственную ценность. Это возможность для роста и развития.

Космический совет: помните, кто вы есть, не предавайте себя и не жертвуйте.

♊ Рыбы

Вам не нужно терпеть. Вы не должны этого делать. Как не должны заставлять себя делать то, чему противится душа. Вынужденно подстраиваясь под желания и нужды других, вы теряете собственное лицо и постепенно привыкаете к образу жизни жертвы. Некоторые так самозабвенно жертвуют собой, что начинают испытывать подобие счастья в такой роли. Но это всегда лишь подобие, и это никогда не кончается хорошо. Заявляйте о себе, защищайте свои интересы, отстаивайте свои границы. Чуть больше уверенности, Рыбы, вы достойны лучшего. На меньшее не соглашайтесь.

Космический совет: снимите маску жертвы, пришло время постоять за себя.

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