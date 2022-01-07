Чистота тела и духа: блогер рассказал, как Пересильд потратила ресурсы МКС

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 025

В рамках съемок фильма «Вызов» актриса пробыла в космосе 12 дней.

Чистота тела и духа: блогер рассказал, как Пересильд потратила ресурсы МКС

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Нахождение актрисы Юлии Пересильд на МКС в рамках съемок фильма «Вызов» обошлось для космической станции очень дорого. По сообщению блогера Ильи Васильева в LiveJournal, артистка израсходовала запас воды космонавтов на несколько месяцев вперед.

«С Байконура говорят, что там «ходят легенды, как «талантливая» в кавычках актриса, Юлия Пересильд каждый день на МКС мыла волосы, буквально оставив космонавтов без запасов пресной воды», — отметил блогер.

По словам летчика-космонавта Александра Падалки, для мытья головы космонавты используют всего несколько крупных капель и небольшое количество шампуня, чтобы помыть голову, а для принятия «душа» они применяют влажные «вафельные» полотенца.

«Закатила небольшой скандал, когда ей (Пересильд. — Прим.ред.) рассказали про „большие капли“ и „влажные ‚вафельные‘ полотенца“. В итоге ей пошли на встречу, решив, что пресную воду космонавтам попозже подвезут», — дополнил Васильев.

Для съемок в фильме «Вызов» актриса провела в космосе 12 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина перенесла операцию после соперничества с Юлией Пересильд.

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