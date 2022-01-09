Гусары, молчать: Какие мужчины изменяют и почему

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыл мотивы поведения неверных мужей, один из которых — страсть к неизведанному.

Что движет представителями сильного пола, которые устремляются «налево»? Если женщины заводят любовника в стремлении завести отношения, то причины мужских измен кроются в другом. Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыл мотивы поведения неверных мужей, один из которых — страсть к неизведанному.

История каждого любовного похождения индивидуальна, однако специалисты выделяют несколько категорий «гулящих» мужчин.

Набирающиеся опыта

Причины измен у мужчин данного типа — в убеждениях.

«Им кажется, что для того, чтобы быть сексуально подкованными, нужно обязательно набрать некую критическую массу, при этом развивать мастерство они предпочитают не в супружеской спальне, а на вольных хлебах», — пояснил эксперт.

Врач отметил и парадокс логики «любознательных» партнеров: они искренне верят в то, что приобретенный на стороне опыт способствует улучшению сексуальной жизни и в семье.

Гусары, или жизнерадостные гедонисты

Эта категория тянется к неизведанному. По словам эксперта, им хочется все попробовать: и секс в самолете, и секс с блондинкой, а также брюнеткой и мулаткой — список неисчерпаем. Они руководствуются принципом — чем больше, тем лучше, а мир им кажется удивительным и непознанным. При этом они искренне полагают, что дома все хорошо и даже могут удивляться, почему жена «такая жадная».

«У нее же все в порядке, а многим женщинам не хватает мужского внимания, а я помогаю всем, но жена почему-то не радуется», — привел сексолог типичный ответ пациента.

Сомневающиеся в себе

Психике некоторых мужчин на определенном этапе жизни мог быть нанесен серьезный урон, и он приобрел психотравму.

«В результате психогенной эректильной дисфункции мужчины склонны проверять себя и удостоверяться в том, что они еще что-то могут. Адреналиновый удар встряхивает их и, если все проходит успешно, они чувствуют себя обновленными», — объяснил врач.

Добрые и соблазненные

«Эти мужчины сами порой настойчиво и не ищут приключений, приключения сами их находят», — заявил эксперт.

И всегда находятся женщины, которые заинтересованы в интимной связи с такими «благодетелями» и поэтому часто их соблазняют. А «добрые» джентльмены идут навстречу пожеланиям страждущих, не в силах сказать «нет».

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Женатые без жены

Мужчинам, как и женщинам, считает специалист, необходима эмоциональная связь и насыщенная эмоциями жизнь. Такие семьянины честно пытаются наладить отношения с супругой, зачастую раздраженной, уставшей, постоянно занятой или уборкой, или детьми. Однако, если она не умеет расставлять приоритеты и выделять время на супружеское общение, то в этом случае многие мужчины действительно чувствуют себя одинокими и тогда могут искать не только приключения, но и пойти по «женскому» пути — отправиться за лучшими отношениями, возможностью поговорить по душам.

«Любящий многих — знает женщин, любящий одну — познает любовь», — привел в заключение Кульгавчук слова психоаналитика Зигмунда Фрейда.

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