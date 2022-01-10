Как сложилась личная жизнь Анны Банщиковой и как выглядят ее подросшие дети

Актриса Анна Банщикова всегда привлекала своим сногсшибательным обаянием. В кино за ней закрепился образ женщины-детектива, которая знает чего хочет и всегда добивается своих целей. Однако артистка не всегда была настолько востребованной, а однажды она и вовсе могла навсегда покинуть театр и кино.

Творческий путь

Обычно ей доставались эпизодические и роли второго плана, однако настоящая слава пришла к ней в 2016 году с премьерой сериала «Ищейка». Благодаря Анне Банщиковой, некоторые российские женщины смогли узнать в роли следователя Александры Кушнир себя: сильную и отчаянную женщину, которая берет ситуацию под контроль и руководит мужчинами. Также она исполнила роль в боевике с актером Владимиром Машковым «Охота на Пиранью».

«Сейчас такое время — сильных женщин», — призналась Банщикова.

Уход из театра и кино

Интересный жизненный поворот в жизни Анны Банщиковой произошел из-за ее романа с лидером группы «Секрет» Максимом Леонидовым. 21-летняя артистка познакомилась с ним в эфире телевизионной передачи «Любовь с первого взгляда». Музыкант пригласил начинающую актрису на концерт своей группы — с тех пор они были неразлучны. Известно, что в то время Леонидов был женат, однако это не смущало юную артистку, ведь супруга певца жила в Израиле. За бурными отношениями последовал развод, а после — предложение руки и сердца Банщиковой.

Ради любви актриса покинула театр. Вместе с Леонидовым она путешествовала по миру. Однако их роман продлился семь лет, после чего случился развод. Музыкант хотел нормальную семью и детей, а Банщикова в то время была не готова к этому. В результате актриса вернулась в профессию.

Встреча настоящей любви

На одном из фуршетов Анна встретила своего будущего мужа — американского адвоката Всеволода Шаханова. В то время он, как и Леонидов, был женат, однако его супруга жила и работала в США. Банщикову поразило в будущем супруге отличное владение английским языком. К слову, Шаханов буквально через неделю познакомил свою новую избранницу с отцом и быстро оформил развод с прежней супругой. Благодаря этим отношениям Шаханов перебрался обратно в Россию.

Instagram @banshikova_anna

В 2007 году у пары появился первенец, которого назвали Михаилом, в 2009 году — второй малыш Александр, а в 2017-м на свет появилась долгожданная дочка, ей дали имя Мария.

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