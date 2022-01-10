Момент наезда иномарки на годовалого ребенка в Мытищах попал на видео

Момент гибели без двух дней годовалого ребенка под колесами автомобиля в подмосковных Мытищах попал на видео. Ролик оказался в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что женщина за рулем Nissan двигалась по дороге в поисках парковочного места на небольшой скорости, однако малыша перед собой не заметила. После наезда она остановилась, вышла из машины и, увидев, что под колесом ребенок, проехала по телу, чтобы его можно было достать из-под иномарки.

Как сообщалось прежде, в момент наезда к автомобилю бросилась мать крохи. Она стучала по стеклу и кричала. Скорую помощь вызвали незамедлительно, но прибыв на место трагедии врачи констатировали смерть ребенка. Прокуратура Московской области инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ о ДТП с малышом жительницы дома, во дворе которого оно произошло. По словам женщины, водитель выехала из-за поворота и оказалась перед неубранной снежной горой, из-за которой, вероятно, она и не увидела ребенка.