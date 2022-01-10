«Мне больно»: Хлебникова рассказала о своем состоянии и возможной дате выписки

По словам пострадавшей в пожаре певицы, она мечтает вернуться домой и намерена решить все вопросы с квартирой.

Певица Марина Хлебникова, госпитализированная с тяжелыми травмами после пожара в ее доме 18 ноября, рассказала о своем состоянии. В эфире программы Андрея Малахова она заявила: сделает все возможное, чтобы к 23 февраля быть уже дома, а не в больничных стенах. В этот день родители артистки отметят очередную годовщину свадьбы, и дочь хочет поздравить их лично.

«Мне больно. Хочу быстрее выздороветь. Чтобы в семьях были все здоровы… У меня нет елочки в палате. Вот это расстраивает, а так все прекрасно… Хочу, чтобы люди знали, что все будет хорошо. С квартирой все решим вопросы. У меня чудесная дочка, родители. Мы все решим», — цитирует певицу Тeleprogramma.pro.

По словам Хлебниковой, она находится полностью на постельном режиме. Тело знаменитости покрыто пропитанными йодом бинтами. Над койкой — огромный щит, от которого идет тепло. Отделение института Склифосовского, в котором пребывает певица, оборудовано особой кроватью, в ней кварцевый песок, что бурлит «как родниковая вода» и не позволяет массе тела в полной мере давить на ожоги. Как отметила артистка, перед пожаром она помнит только как легла спать очень уставшей, а очнулась уже в реанимации.

«Когда я оказалась в больнице, я пробыла в реанимации больше двух недель. И только примерно с 5 декабря я оказалась уже в самом отделении: высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно то ли ты спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело», — призналась исполнительница.

Хлебникова сердечно поблагодарила всех, кто переживает за нее, пожелала поклонникам «поменьше всего плохого». Прежде она обращалась с добрыми пожеланиями к фанатам 31 декабря — поздравила с Новым годом и наказала быть здоровыми и веселыми всегда.

Тем временем друзья певицы собирают средства на ремонт в ее квартире. Об этом 5-tv.ru сообщил ее директор Данила Прайс. Друзья Хлебниковой утверждают, что хотят ее возвращения домой, а не на «пожарище».

Пожар в столичной квартире Марины Хлебниковой, предположительно, произошел из-за тлеющей сигареты, с которой уснула исполнительница. После госпитализации выяснилось также, что артистка употребляла алкоголь накануне ЧП. Больше месяца за жизнь звезды, получившей тяжелейшие ожоги головы и тела и повреждения дыхательных путей, боролись врачи НИИ Склифосовского. Некоторое время она провела в искусственной коме под аппаратом ИВЛ.

Перед Новым годом сеть наводнили слухи о возвращении Хлебниковой домой из больницы, их подтвердил источник 5-tv.ru, также раскрыв подробности ее состояния при выписке. Однако в окружении певицы настойчиво опровергают эту информацию. Сама она перед Новым годом поздравила все с праздником аудиосообщением.