Пожилая Ирина Алферова вынуждена летать эконом-классом: «Обидно!»

70-летняя актриса призналась, что завидует в самолетах «толстым дядькам» из «бизнеса». Неужели у звезды нет денег на хорошие условия?

Народная артистка России Ирина Алферова в свои 70 лет трудится не меньше 30-летних. Актриса часто снимается в кино, а также балует зрителей участием в театральных постановках. Звезда влюблена в свою профессию, но отмечает, что в ней все-таки есть один большой минус — постоянные перелеты без комфорта.

Кто-то скажет: неужели дива в свои 70 не заслужила бизнес-класса с шампанским и дорогими обедами, завтраками и ужинами? Конечно, заслужила. Однако проблема не в деньгах. Звезде приходится находиться в стесненных условиях из-за плотного рабочего графика. Выбирать «особые» места просто нет времени.

«Самолеты для меня вообще, как трамваи. Но мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно! Представляете, как обидно, что я в „экономе“ лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?» — смеясь, заметила Алферова в интервью для Hello!

Ирина Ивановна, кажется, готова существовать в любых условиях, лишь бы трудиться и заниматься любимым делом еще долгие годы. Актриса настолько предана искусству, что даже не придает значения громким титулам и званиям. Например, не считает чем-то особенным называться «Народной артисткой» и «Заслуженной артисткой».

«Звание в нашей стране дает только одно преимущество: когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище», — с юмором констатировала Ирина Алферова.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации Ирины Алферовой.