Корчевников о госпитализации Алферовой: «Мы с ног сбились!»

Телеведущий принимал активное участие в помощи актрисе, заразившейся коронавирусом — сама она в больницу отправляться и не думала.

Этим летом Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии — актриса, уверенная, что у нее всего лишь ОРВИ, пыталась лечиться самостоятельно. К счастью, артистка пошла на поправку — ее дочь рассказала об улучшении состояния.

Борис Корчевников в последнем выпуске своей программы внес ясность в эту историю — оказывается, телеведущий принимал активное участие в экстренной госпитализации Алферовой, он стал помогать ей сразу же, как узнал о случившемся.

Самому телеведущему о состоянии Ирины Алферовой рассказала его мать — она позвонила сыну с просьбой о помощи подруге и ее мужу. Корчевникову пришлось немало потрудиться — актриса заразилась аккурат в пик заболеваемости, и мест в больницах почти не было.

«У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились! Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент!» — вспоминал он.

У Корчевникова накопилось некоторое количество вопросов к зятю артистки — Егору Бероеву, который, судя по всему, активного участия в помощи теще не принимал.

К счастью, все закончилось хорошо — и актрису, и ее мужа спасли. За то время, пока они лежали в больнице, коронавирус успела перенести даже 99-летняя мать Алферовой — причем ей госпитализация не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внучка гостьи шоу Корчевникова покорила сердце телеведущего — он расспрашивал Светлану Немоляеву о том, как он может встретиться с внучкой актрисы Полиной.