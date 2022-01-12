На днях его не станет: названы три признака приближающейся смерти

Специалисты рассказали, как распознать готовность человека к уходу из жизни, собраться с силами и принять неизбежность скорого прощания с близким.

Можно ли быть готовым к смерти — своей или близкого человека? Далеко не каждый ответит на этот вопрос хоть как-то, даже если переживал прежде горе утраты. Но есть знания, которые могут помочь подготовиться к неминуемому, и ими поделились сотрудники благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Они рассказали о трех признаках скорой кончины человека. Близким, уверяют эксперты, легче поддержать умирающего, если они знают, чего ждать.

Процесс ухода из жизни в каждом случае, безусловно, уникален. Но есть ряд общих признаков, проявляющихся у неизлечимо больных или очень пожилых людей в последние дни: сокращение потребности в воде и пище, изменения в характере дыхания и уход в себя.

Больной, отказавшийся от воды и еды, уже не поправится

Так проявляется усталость от недуга, так уходят последние силы и прекращается борьба за жизнь. Родным в эти моменты становится страшно, немногого, что у них осталось — возможности ухаживать, кормить — не становится. Заставить есть уже не получится, проявите свою заботу иначе. Даже если человек не реагирует на ваше присутствие, не поддерживает беседу и не предается вместе с вами теплым воспоминаниям, это не значит, что ему все равно. Скажите, как любите, как думаете о нем вы и другие члены семьи, пусть знает, что жизнь прошла не зря, и о нем будут помнить с нежностью в сердце.

Перемены в дыхании

Перед смертью все процессы в организме будто замедляются, сокращается и потребность в кислороде. И если больной не мучается страхами, то и дыхание его становится более спокойным. Когда же речь идет о недугах дыхательной системы или высоком уровне тревоги, вдохи и выдохи могут даваться с трудом. Разные состояния зачастую периодически сменяют друг друга. Близким нужно быть рядом в эти моменты и пытаться утешить.

Иногда в последние часы или минуты дыхание становится шумным, так как ослабленное тело не в состоянии откашлять мокроту. Если это возможно, человека нужно перевернуть. Важно знать: как бы страшно это ни звучало и не выглядело со стороны, умирающий уже этого, скорее всего, не чувствует. Он может даже не просыпаться. Все, что вы можете сейчас — подать кислород через концентратор, смочить рот губкой или нанести крем, попробовать найти позу, в которой пациенту легче дышать, просто держать его за руку. Незадолго до смерти кожа бледнеет, покрывается испариной и слегка холодеет.

Отрешенность от мира

Умирающие люди с каждым днем все больше спят, в короткие периоды бодрствования чувствуют сонливость. Они как будто отключаются от жизни, теряют интерес к происходящему вокруг, некоторые испытывают умиротворение. Родным нельзя обижаться на это, таков естественный процесс ухода, иначе он был бы невыносимым. Некоторые больные впадают в беспамятство, они могут пребывать в таком состоянии от нескольких часов до целых дней. Примите отрешенность близкого человека, не настаивайте и не требуйте внимания. Отдайте ему свое в те минуты, когда это нужно.

Что сказать любимому на прощание, как сделать его легче — трудные вопросы. Чтобы подготовиться лучше и дать умирающему все необходимое, обратитесь за советом и помощью к сотруднику хосписа, психологу, врачу, воспользуйтесь материалами специализированных сайтов. Ответы есть, и в ваших силах проводить родного в последний путь достойно, с уважением и заботой.

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