Озвучена вероятная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 2 677

Звезда телевидения умер в возрасте всего 46 лет. О его смерти стало известно в ночь на 12 января.

Озвучена вероятная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Фото: Instagram @mikhail_zelenskiy

Озвучена вероятная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского. По неподтвержденным данным, журналист мог скончаться в результате инсульта. Об этом сообщает URA.RU. Известно, что трагедия произошла, когда он был на отдыхе в Доминикане. Эти сведения подтвердили в посольстве РФ в этой стране.

«Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней», — рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков в интервью РИА Новости.

Звезда телевидения умер в возрасте всего 46 лет. О его смерти стало известно в ночь на 12 января.

Михаил Зеленский долгое время работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими передачами на телеканале «Культура».

Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери. В 2018-м он связал себя узами брака с психологом Милой Рубинчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рассказал звездный адвокат Сергей Жорин об умершем Михаиле Зеленском.

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