Проценко назвал способы защиты от волны «омикрона»

С приходом в Россию омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться тех же правил эпидбезопасности, что и ранее. Об этом заявил главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Спасибо всем, кто носит маски правильно. Все что могу, это призвать продолжать концептуально действовать, как мы и действуем: регулярная смена маски, вакцинация, ревакцинация, потому что институт Гамалеи говорит, что вакцина, которую она делает, потенциально очень эффективна в том числе и при „омикроне“», — рассказал он журналистам.

По его словам, пятая волна коронавируса неизбежно накроет Россию, как это случилось в США и Европе. При этом система здравоохранения еще до Нового года начала подготовку к всплеску заболеваемости на фоне распространения «омикрона».

Проценко подчеркнул, что новый вариант COVID-19 менее агрессивен, но это не значит, что можно расслабляться, так как у него слишком большое распространение.

«Распространение „омикрона“ гораздо выше, чем при „дельте“», — пояснил врач.

По его словам, вакцина «Спутник V» эффективна и для штамма «омикрон».

Как писал 5-tv.ru, ранее Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предположил, что носитель омикрон-штамма может заразить около ста человек одновременно.