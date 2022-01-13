Проценко назвал способы защиты от волны «омикрона»
По словам главврача столичной больницы № 40 в Коммунарке, Россия подготовилась к очередному витку пандемии еще до Нового года.
Фото, видео: Depositphotos / GrinPhoto; 5-tv.ru
С приходом в Россию омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться тех же правил эпидбезопасности, что и ранее. Об этом заявил главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Спасибо всем, кто носит маски правильно. Все что могу, это призвать продолжать концептуально действовать, как мы и действуем: регулярная смена маски, вакцинация, ревакцинация, потому что институт Гамалеи говорит, что вакцина, которую она делает, потенциально очень эффективна в том числе и при „омикроне“», — рассказал он журналистам.
По его словам, пятая волна коронавируса неизбежно накроет Россию, как это случилось в США и Европе. При этом система здравоохранения еще до Нового года начала подготовку к всплеску заболеваемости на фоне распространения «омикрона».
Проценко подчеркнул, что новый вариант COVID-19 менее агрессивен, но это не значит, что можно расслабляться, так как у него слишком большое распространение.
«Распространение „омикрона“ гораздо выше, чем при „дельте“», — пояснил врач.
По его словам, вакцина «Спутник V» эффективна и для штамма «омикрон».
Как писал 5-tv.ru, ранее Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предположил, что носитель омикрон-штамма может заразить около ста человек одновременно.
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