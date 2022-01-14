Ахеджакова жестко высказалась в адрес негритянки в новой версии «Иронии судьбы»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 443

Российская актриса призналась, что ее не волнуют модные эксперименты. На размышления о «плохом» и «хорошем» у нее нет времени.

Ахеджакова жестко высказалась в адрес негритянки в новой версии «Иронии судьбы»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Народная артистка России Лия Ахеджакова жестко высказалась в адрес темнокожей актрисы Фикиле Мктвала, которая сыграет одну из главных ролей в американской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Звезда отечественного кинематографа призналась, что даже думать не хочет о пристрастиях зарубежных коллег.

«Какой… ужас! Вы знаете, мне это совершенно… Меня про эту „Иронию судьбы“ уже замучили. Ну, и ради бога. Мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого! Не до этого!» — ругалась Ахеджакова в беседе с KP.RU.

Instagram @fiksie

Известно, что идея переснять картину возникла у знаменитого режиссера Марюса Вайсберга. Он до последнего не хотел раскрывать личность девушки, что уготовано сыграть роль подруги главной героини фильма Нади. Но все же для российских СМИ сделал исключение.

Вайсберг признался, что отыскал звезду в театре на Бродвее. Мктвала родилась в Южной Африке, а сейчас проживает в Нью-Йорке. По мнению режиссера, девушка идеально подходит на «замену» Ахеджаковой, что тоже играла подругу Нади, но в русской картине: такая же веселая, обаятельная и привлекательная, как российская дива несколько десятилетий назад.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с актерами «Иронии судьбы» спустя почти четверть века.

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