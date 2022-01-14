Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 3 592

Народная артистка Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Ее не было на похоронах супруга. Ходили слухи, что причиной стали проблемы со здоровьем.

Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова

Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев

Умерла вдова актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Она скончалась на 79-м году жизни, пишет Интерфакс.

«Анастасия Валентиновна скончалась», — сказал собеседник агентства в МХТ имени Чехова.

В театре добавили, что информация о времени и месте прощания появится позже. Причина смерти не уточняется.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков, полюбившийся зрителям по ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман», ушел из жизни 18 февраля 2021 года. Причиной смерти 82-летнего актера послужила острая сердечная недостаточность.

Что стало с могилой звезды «Иронии судьбы» Мягкова спустя полгода

Вдове артиста — актрисе Анастасии Вознесенской — в тот момент было 78 лет. На похороны супруга она не пришла. Ходили слухи, что причиной стали проблемы со здоровьем.

Пара считалась одной из самых закрытых для советской и российской прессы — информации об их совместной жизни почти нет. Известно, что Мягков и Вознесенская прожили в браке 59 лет, детей у знаменитостей никогда не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер свидетель Аллы Пугачевой на свадьбе с Филиппом Киркоровым, известный музыкант Талгат Тухтамышев.

+1° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
74.57
0.04 85.46
0.79
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

13:11
С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?
13:05
Голикова: правительство перенесло рассмотрение законопроекта о QR-кодах
12:59
Знаки Вселенной: как правильно загадывать желание при звоне в ушах
12:43
Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова
12:30
Сто лет «железной бабушке»: как ветеран Мария Колтакова стала звездой соцсетей
12:25
За крупную взятку арестован начальник Радиотехнических войск ВКС РФ

Сейчас читают

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Древнекитайский гороскоп: какая судьба и жизненный путь ждут каждый знак зодиака
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год