Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова

Умерла вдова актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Она скончалась на 79-м году жизни, пишет Интерфакс.

«Анастасия Валентиновна скончалась», — сказал собеседник агентства в МХТ имени Чехова.

В театре добавили, что информация о времени и месте прощания появится позже. Причина смерти не уточняется.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков, полюбившийся зрителям по ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман», ушел из жизни 18 февраля 2021 года. Причиной смерти 82-летнего актера послужила острая сердечная недостаточность.

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Вдове артиста — актрисе Анастасии Вознесенской — в тот момент было 78 лет. На похороны супруга она не пришла. Ходили слухи, что причиной стали проблемы со здоровьем.

Пара считалась одной из самых закрытых для советской и российской прессы — информации об их совместной жизни почти нет. Известно, что Мягков и Вознесенская прожили в браке 59 лет, детей у знаменитостей никогда не было.

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