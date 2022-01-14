Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова
Народная артистка Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Ее не было на похоронах супруга. Ходили слухи, что причиной стали проблемы со здоровьем.
Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев
Умерла вдова актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Она скончалась на 79-м году жизни, пишет Интерфакс.
«Анастасия Валентиновна скончалась», — сказал собеседник агентства в МХТ имени Чехова.
В театре добавили, что информация о времени и месте прощания появится позже. Причина смерти не уточняется.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков, полюбившийся зрителям по ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман», ушел из жизни 18 февраля 2021 года. Причиной смерти 82-летнего актера послужила острая сердечная недостаточность.
Что стало с могилой звезды «Иронии судьбы» Мягкова спустя полгода
Вдове артиста — актрисе Анастасии Вознесенской — в тот момент было 78 лет. На похороны супруга она не пришла. Ходили слухи, что причиной стали проблемы со здоровьем.
Пара считалась одной из самых закрытых для советской и российской прессы — информации об их совместной жизни почти нет. Известно, что Мягков и Вознесенская прожили в браке 59 лет, детей у знаменитостей никогда не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер свидетель Аллы Пугачевой на свадьбе с Филиппом Киркоровым, известный музыкант Талгат Тухтамышев.
69%
0.04 85.46
0.79
Нашли ошибку?