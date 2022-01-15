Дочь Ибрагимова потребовала у отца квартиру в Москве: «Ты всем купил дома и виллы!»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 323

Дочь Рената Ибрагимова потребовала у отца купить ей квартиру в Москве

Дочь Ибрагимова потребовала у отца квартиру в Москве: «Ты всем купил дома и виллы!»

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

По мнению старшей дочери певца и актера, рожденной в первом браке с бухгалтером Тамарой, новые жены запрещают знаменитости общаться с ней.

Старшая дочь советского и российского эстрадного певца и актера Рената Ибрагимова всеми средствами пытается добиться внимания отца. По ее мнению, после того как знаменитость развелся с ее матерью — бухгалтером Тамарой — и вновь женился, он вовсе забыл о Надежде.

«Мне очень нужно с ним связаться. Моя мама работала всю жизнь и подняла Рената на пик творческой славы! Именно с мамой он получил все свои звания и награды. А дальше — надо было просто петь и копить деньги. И у нас папу забрали ловкие люди», — рассказала Надежда в интервью изданию «Собеседник».

Наследница Ибрагимова возмущена тем, что отец содержит всех восьмерых детей, а ей финансовую помощь не оказывает. Приходится зарабатывать деньги самостоятельно.

«Папа! Помоги нам — детям от первого брака — купить жилье в Москве. Ты всем купил дома и виллы, даже брату Альбины подарил трехкомнатную квартиру! А своим дочерям не можешь купить?» — негодует Надежда.

По словам старшей наследницы актера, из-за сложных взаимоотношений с отцом в определенный момент жизни у нее началась депрессия. Утешая себя, она занялась написанием песен. Наследница Ибрагимова надеялась, что папа поможет пробиться ей на эстраду, но все попытки наладить взаимоотношения с отцом пока безуспешны.

Ренат Ибрагимов ныне женат в третий раз. От первого брака у него родилось две дочери: Надежда и Вера. От второго брака есть сын Султан и дочь Айя. В третьем союзе родились пять детей: дочери Асылбика, Аиша, Марьям и сын Атилла. В начале 2018 года поползли слухи, что нынешняя супруга артиста вновь в положении, но до сих пор официального объявления о пополнении в семействе не прозвучало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Леонид Куравлев оказался в доме для пожилых людей.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.77
1.20 86.89
1.43
Избегайте толпы: чем грозит первое полнолуние 2022 года всем знакам зодиа...

Последние новости

19:36
Политолог разъяснил, какие шаги привели Европу к энергокризису
19:16
«Я и мой Костян»: Клава Кока показала найденного в Куршевеле нового «парня»
18:59
Понимать без слов: ТОП-5 способов прочесть мысли партнера
18:45
Анастасия Макеева оконфузилась на сцене: «Это было предсказуемо»
18:33
Избегайте толпы: чем грозит первое полнолуние 2022 года всем знакам зодиака
18:13
В Госдуме назвали провокацией слова о 18 сценариях действий США при «вторжении» РФ

Сейчас читают

Фантастический секс и баснословное богатство: в какие дни 2022-го выходить замуж
Как курица лапой: нейропсихолог рассказала, связан ли плохой почерк с гениальностью
Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год