Как Леонид Куравлев попал в дом престарелых: «Тяжело переживал, замкнулся»

Известный российский актер, звезда многих культовых советских фильмов Леонид Куравлев оказался в больнице с пневмонией. Врачи больницы в Коммунарке борются за жизнь народного артиста РСФСР, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У 85-летнего актера температура и низкая сатурация, хотя уже два теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

После госпитализации Леонида Куравлева общественности стали известны некоторые факты из последних лет жизни знаменитости. Оказалось, что в Коммунарку его привезли из частного дома престарелых. Позже выяснилось, что со смертью любимой жены Нины мир буквально рухнул для Леонида Куравлева. Звезда кино впал в депрессию, начал отказываться от еды и совсем замкнулся. Поэтому его детям пришлось направить именитого актера в «элитный центр реабилитации пенсионеров».

«Он тяжело переживал уход жены, замкнулся. Таким он и приехал, и мы старались помочь ему адаптироваться. Боялись, что он войдет и сразу уедет. Оказалось, все на позитиве, он увидел комнату, в итоге и остался. Ему помогали психологи, чтобы ему было комфортно, он стал живой, физкультурой занимался, первое время кушал в комнате», — поведала гендиректор центра долголетия и реабилитации «Идиллия» Юлия Климова.

5-tv.ru

Звезда фильмов Данелии и Гайдая вел скромный, практически затворнический образ жизни. Он не общался с журналистами и не встречался с поклонниками, а позже и вовсе перестал выходить из комнаты. Последний раз он снимался в кино в 2015-м.

«Он очень глубокий, очень патриотичный, очень, знаете, тонкий, духовный человек. Он как бы такой философ греческий из античных времен <…> Куравлев тоже неординарный, если бы он был художником, то он был бы не меньше, чем Пикассо или Дали, потому что он писал бы по-другому и создавал бы работы также как Кандинский и Малевич», — отметил художник Никас Сафронов в беседе с 5-tv.ru.

По словам Сафронова, несколько лет назад Куравлев обратился к нему с просьбой сделать эскиз общего памятника для себя и Нины Куравлевой. И оставить свободное место для собственной даты смерти.

«Никас, я хочу при жизни знать, какой у меня будет памятник, а то неудобно потом будет. Вот я хочу быть с Ниночкой похоронен, ты знаешь», — привел слова артиста Никас Сафронов.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев дебютировал в кино в 1958 году. Его первой работой стала роль в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Широкую известность же актеру принесли фильмы Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и «Мичмане Панине» Михаила Швейцера. Всенародную любовь Леониду Куравлеву принес фильм «Афоня», а наверное одним из его главных сценических образов стал культовый Жорж Милославский из картины «Иван Васильевич меняет профессию». Всего в его послужном списке почти 200 фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава СК РФ выразил поддержку госпитализированному Куравлеву.