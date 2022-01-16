Ибрагимов назвал требующую у него квартиру дочь неадекватной: «Обострения сезонные»

Певец давно не общается со старшей дочерью от первого брака Надеждой. По словам артиста, новости о ней он узнает от второй наследницы Веры.

Певец Ренат Ибрагимов рассказал, почему ему сложно общаться со старшей дочерью Надеждой. Отец восьми детей от трех браков поддерживает связь со всеми наследниками, но информацию о первой дочери он получает от ее сестры, говорит, так проще — и узнает, как дела у Надежды, и конфликт не провоцирует.

Женщина уверяет: после того как исполнитель развелся с ее матерью — бухгалтером Тамарой — и вновь женился, он вовсе забыл о Надежде. По ее словам, к всенародной славе Ибрагимова привела Тамара, с ней он получил все звания и награды. Теперь он содержит новых детей, а о тех, кому якобы обязан всем, не думает вовсе.

«Папа! Помоги нам — детям от первого брака — купить жилье в Москве. Ты всем купил дома и виллы, даже брату Альбины подарил трехкомнатную квартиру! А своим дочерям не можешь купить?» — настаивает Надежда.

Старшая дочь Ибрагимова уверена, что именно из-за отсутствия хоть какого-то общения с отцом испытывает проблемы со здоровьем. Новые жены не подпускают ее к папе, заявляет Надежда. Тот в свою очередь утверждает, что причиной редких встреч в первую очередь является ментальный недуг наследницы, а во вторую — разделяющее их расстояние.

«Года три назад последний раз с ней встречался. Но я в курсе всего, что происходит в ее жизни… У нее есть просто некоторые проблемы со здоровьем. У нее обострения сезонные. В это время я стараюсь с ней поменьше общаться. Она неадекватной становится», — цитирует исполнителя Sobesednik.ru.

Первую семью Ренат Ибрагимов завел еще на заре карьеры, во время учебы в консерватории. С супругой Тамарой он познакомился на танцах, она родила музыканту Надежду и Веру. Второй женой певца стала поклонница Альбина младше его на 15 лет, в этом союзе на свет появились сын Султан и дочь Айя.

В октябре 2009 года Ибрагимов женился в третий раз на Светлане Миннехановой. Вместе с супругой он воспитывает четверых — Асылбику, Аишу, Атиллу, Марьям. Младшенькой четыре года, и роды ее папа принимал сам. В 2018 году в СМИ прошла информация об очередной беременности Миннехановой, но официально рождение пятого малыша семья артиста не подтверждала.

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