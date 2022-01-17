«Давала преступникам фору»: Почему Вдову Градского подозревают в инсценировке ограбления

Марина Коташенко лишилась 100 миллионов рублей, но обратилась в полицию только через семь часов.

В истории с ограблением вдовы композитора и музыканта Александра Градского полицейские заметили некоторые странности. Как сообщил сайту KP.RU источник в правоохранительных органах, Марина Коташенко обратилась в участок довольно поздно, что навлекло на нее определенные подозрения.

«Сама авария на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — пояснил собеседник издания.

Желавшая оправдаться Коташенко заявила стражам порядка, что была в состоянии шока. Якобы преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они вернутся, убьют ее и детей. Однако, несмотря на угрозы, вдова Градского все-таки решила сообщить о случившемся.

Сейчас правоохранители не только ищут грабителей, но и проверяют и возможную версию об инсценировке произошедшего.

«Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — прокомментировал ранее 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин данную версию.

Тем не менее, по словам юриста, подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооруженного ограбления Коташенко нельзя.

На данный момент законными наследниками Александра Градского считают пять человек: 45-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил. А также вдова Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей — трехлетний Иван и семилетний Александр.

Нападение на Коташенко произошло накануне на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Трое мужчин подстроили ДТП на 255-м километре Центральной кольцевой автодороги. Когда женщина остановилась, мужчины угрозами заставили ее сесть в машину и вернуться домой в Наро-Фоминский район. Злоумышленники были вооружены. На машине Марины грабители приехали к ней в особняк, где похитили деньги и имущество на общую сумму в 100 миллионов рублей. После этого похитители заставили вдову Градского сесть обратно в ее машину и отвезти всю компанию в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Как писал 5-tv.ru, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.