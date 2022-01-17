Подвергшаяся вооруженному нападению вдова Градского хранила деньги под кроватью

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 306

Марина Котошенко лишилась наличных и имущества на 100 миллионов рублей.

Подвергшаяся вооруженному нападению вдова Градского хранила деньги под кроватью

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Вдова музыканта и композитора Александра Градского Марина Коташенко хранила украденные деньги в сумке под кроватью у себя дома. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Перед ограблением Коташенко преступники подстроили с ней аварию на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Они врезались в машину вдовы артиста, после чего к ней в авто подсели трое вооруженных людей и начали угрожать оружием. Коташенко заставили довезти их до коттеджа в Наро-Фоминском районе и показать, где хранятся деньги.

Женщина показала грабителям, что деньги лежат на втором этаже дома под ее кроватью. Преступники забрали наличные и имущество на 100 миллионов рублей. После этого под угрозой убийства они вынудили вдову Градского довезти их до Апрелевки, там пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Как писал 5-tv.ru, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.77
1.20 86.89
1.43
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

1:19
«Выбросили в отстойник»: мать актрисы Коренной о поведении детей Куравлева
0:51
США озвучат новые шаги по переговорам с Россией
0:30
Подвергшаяся вооруженному нападению вдова Градского хранила деньги под кроватью
0:21
«Очень похоже на инсценировку»: Жорин обратил внимание на нестыковки в ограблении вдовы Градского
0:09
Что можно и категорически нельзя делать 17 января в день Зосима-пчельника
23:49
В Босфорском проливе из-за поломки сухогруза остановилось движение судов

Сейчас читают

Актер по призванию: Что известно о скончавшейся звезде «Кухни» Иване Рудакове
Полиция работает в доме у вдовы Градского после ограбления — видео
Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского, похитили 100 млн рублей
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год