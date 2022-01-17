Подвергшаяся вооруженному нападению вдова Градского хранила деньги под кроватью

Вдова музыканта и композитора Александра Градского Марина Коташенко хранила украденные деньги в сумке под кроватью у себя дома. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Перед ограблением Коташенко преступники подстроили с ней аварию на развороте у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Они врезались в машину вдовы артиста, после чего к ней в авто подсели трое вооруженных людей и начали угрожать оружием. Коташенко заставили довезти их до коттеджа в Наро-Фоминском районе и показать, где хранятся деньги.

Женщина показала грабителям, что деньги лежат на втором этаже дома под ее кроватью. Преступники забрали наличные и имущество на 100 миллионов рублей. После этого под угрозой убийства они вынудили вдову Градского довезти их до Апрелевки, там пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Как писал 5-tv.ru, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского.