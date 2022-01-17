Шпагат на воде: Волочкова показала новому возлюбленному фирменную растяжку
Эпатажная балерина объявила конкурс шпагатов среди подписчиков.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова, известная своей привычкой демонстрировать шпагат в самых неподходящих для этого условиях, устроила в Instagram конкурс растяжек. Балерина предложила своим поклонникам продемонстрировать чудеса гибкости и прислать ей фото.
«Смотрите, чтобы ваши шпагаты были стройные: вытянутые носочки, вытянутые колени, стройная талия. Присылайте свои варианты и будем сегодня объявлять день шпагата», — предложила звезда.
Волочкова предупредила подписчиков, чтобы не пытались повторить ее опасный опыт балансирования на краю бассейна. Для этого требуется определенное мастерство, чтобы не свалиться и не получить травму.
Артистка выложила ролик, в процессе записи которого сама сидела на поперечном шпагате в воде. Оператором, судя по закадровому голосу, был ее новый возлюбленный Сергей — пара вместе отдыхает на Мальдивах.
Новый избранник звезды управляет банным комплексом в Подмосковье. Как известно, Волочкова — страстная поклонница парилок. Она даже ранее признавалась, что была бы не против открыть сеть бань вместе со своим бойфрендом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комики высмеяли Волочкову за хвастовство кольцом стоимостью 60 миллионов рублей.
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