Ограбившие вдову Градского преступники использовали поддельные номера
Злоумышленники скрылись на белом авто, номера которого зарегистрированы в Тульской области.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Ограбившие вдову Александра Градского злоумышленники скрылись на белом Mercedes, номера которого, как выяснили правоохранители, зарегистрированы в Тульской области. Жители поселка Бруснянский, в котором предположительно было поставлено авто на учет, заявили корреспондентам 5-tv.ru, что никаких белых иномарок они не видели.
Журналистам удалось пообщаться с хозяином дома, в котором могли проживать злоумышленники. Он не знал об истории с ограблением Марины Коташенко, отметив, что вообще не знает, кто такой Градский.
«Мы здесь причем? У нас Mercedes нет. А кто с Mercedes? Какие сто миллионов? Это сказка, правда. Даже Градского не знаю. Чем я обязан, что вам подсказать, рассказать?» — ответил мужчина на вопросы журналиста.
Он с улыбкой воспринял слова о том, что по его адресу оказывается зарегистрирована машина злоумышленников. Сам он находился в этот момент не дома — там проживает молодой человек, который позвонил хозяину по видеосвязи по просьбе журналистов.
Пожилой житель Бруснянского, расчищавший дорожки от снега по соседству, также рассказал, что не видел никакой белой иномарки.
Вероятно, злоумышленники подделали номера. Полиция продолжает поиски грабителей, а также прорабатывать другие версии произошедшего.
Нападение на вдову Градского произошло накануне, 16 января. Марина Коташенко рассказала, что грабители спровоцировали ДТП с участием ее машины, после чего, угрожая ей оружием, заставили привезти их к ней домой.
Налетчики якобы забрали у актрисы деньги и имущество на 100 миллионов рублей. Не исключено, что к произошедшему могут быть причастны домработники артистки. Они знали, где она хранит деньги и что их можно получить практически беспрепятственно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как охранник ЖК пропустил авто вдовы Градского с преступниками внутри.
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