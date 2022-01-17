Охранник ЖК рассказал, как пропустил авто вдовы Градского с грабителями

Машина Марины Коташенко вместе с грабителями беспрепятственно въехала на территорию жилого комплекса. Как рассказал охранник ЖК, он сразу пропустил автомобиль вдовы Градского, узнав его по номерам.

«Я увидел, что это ее машина. Я ее запустил, видя, что ее номера. По камерам не видно было, кто в машине», — пояснил мужчина.

Охранник отметил, что окна машины Коташенко, вероятно, наглухо затонированы.

Накануне на Марину Коташенко напали. Злоумышленники намеренно спровоцировали аварию на дороге с машиной актрисы, после чего забрались к ней в авто. Угрожая оружием испуганной вдове, преступники заставили ее отвезти их к ней домой.

Они забрали у супруги Градского 100 миллионов рублей, после чего заставили ее отвезти их в Апрелевку. Злоумышленники уехали с деньгами в сторону Москвы.

Вдова Градского из опасений за свою жизнь и жизнь своих детей не сразу сообщила о случившемся в полицию, в результате чего было упущено время. Правоохранители прорабатывают различные версии произошедшего, в том числе и инсценировку разбоя самой актрисой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль вдовы Градского с возможными грабителями внутри попал на видео.