Охранник ЖК рассказал, как пропустил авто вдовы Градского с грабителями

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 670

Окна в машине Марины Коташенко, по словам мужчины, были «затонированы».

Фото, видео: ТАСС / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Машина Марины Коташенко вместе с грабителями беспрепятственно въехала на территорию жилого комплекса. Как рассказал охранник ЖК, он сразу пропустил автомобиль вдовы Градского, узнав его по номерам.

«Я увидел, что это ее машина. Я ее запустил, видя, что ее номера. По камерам не видно было, кто в машине», — пояснил мужчина.

Охранник отметил, что окна машины Коташенко, вероятно, наглухо затонированы.

Накануне на Марину Коташенко напали. Злоумышленники намеренно спровоцировали аварию на дороге с машиной актрисы, после чего забрались к ней в авто. Угрожая оружием испуганной вдове, преступники заставили ее отвезти их к ней домой.

Они забрали у супруги Градского 100 миллионов рублей, после чего заставили ее отвезти их в Апрелевку. Злоумышленники уехали с деньгами в сторону Москвы.

Вдова Градского из опасений за свою жизнь и жизнь своих детей не сразу сообщила о случившемся в полицию, в результате чего было упущено время. Правоохранители прорабатывают различные версии произошедшего, в том числе и инсценировку разбоя самой актрисой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль вдовы Градского с возможными грабителями внутри попал на видео.

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