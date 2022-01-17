Добровинский исключил версию сговора в деле вдовы Градского: «Нет смысла»
Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении. Примерная сумма ущерба — 100 миллионов рублей. Вынесли все: и ценное имущество, и наличку из-под кровати. Преступникам дали спокойно уйти.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитый юрист Александр Добровинский прокомментировал новость о возможном ограблении вдовы поэта-песенника Александра Градского. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он признался, что не верит в теорию о сговоре Марины Коташенко с преступниками. По мнению эксперта, несчастной актрисе незачем скрывать от других наследников музыканта миллионы рублей. Вполне возможно, их предназначение заранее было известно.
«Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы, то это, в любом случае, деньги, о которых никто, кроме самого Градского и, очевидно, его супруги, не знали досконально: сколько, кому предназначены и так далее. Соответственно, претендовать на то, что точно не известно и не входит в наследственную массу, никто не может. Поэтому смысла инсценировать ограбление я не вижу», — уточнил Добровинский.
Юрист напомнил простую истину: все тайное рано или поздно становится явным. Александр Добровинский уверен, что Коташенко и Градский в свое время пристально наблюдали за расследованием дела о смертельном ДТП при участии актера Михаила Ефремова и видели, сколько лжи и вранья всплыло наружу.
«Александр и Марина знают, что любую инсценировку можно раскрыть и вывести лжесвидетелей на чистую воду. Так что я сильно сомневаюсь, что Марина Коташенко пошла бы на такое», — заключил юрист.
По официальным данным, вдова Градского обратилась в полицию с заявлением об ограблении на семь часов позже случившегося. Именно это породило версию о сговоре с преступниками: женщина дала им фору во времени, из-за чего задержание по горячим следам было невозможно. Марина Коташенко уверяла, что ей угрожали и вынесли из дома в Подмосковье все ценное имущество и деньги. Общий ущерб — почти 100 миллионов рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездный адвокат Сергей Жорин отреагировал на ситуацию с ограблением Коташенко.
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