Жорин о краже денег у вдовы Градского: «С наличными легко проводить инсинуации»

В Подмосковье расследуют громкое дело об ограблении вдовы Александра Градского. Угрожая расправой, преступники вынесли из дома актрисы Марины Коташенко имущество и деньги. Примерная сумма ущерба — 100 миллионов рублей. По одной из версий, злоумышленники были подставными. Так ли это на самом деле? И могла ли одинокая леди нетривиальным способом попытаться скрыть от других наследников режиссера неподеленное наследство?

Ситуация сложная: вопросов больше, чем ответов. Чтобы найти ключ к разгадке, 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. В эксклюзивном интервью он рассказал о судьбе денег Градского и перспективах якобы ограбленной вдовы.

Что с наличными?

Марина Коташенко сообщила полицейским, что преступники изначально инсценировали ДТП с ее авто, затем заставили вместе доехать до загородного коттеджа, вытащили «наличку», попросили отвезти до места «Х», откуда благополучно скрылись на иномарке. Странностей в деле хоть отбавляй: мало того, что актриса действовала так, будто знала злоумышленников, так еще дала им фору во времени — обратилась к стражам порядка лишь через семь часов после ЧП!

Сергей Жорин считает, что громкое дело удастся раскрыть довольно быстро. При том версия с подставными грабителями ему кажется довольно правдоподобной: если у Градского остались миллионы наличными — знать о них могли не все наследники, а только часть. В лучшем случае. В худшем — только вдова, которая почему-то все прятала в спортивной сумке под кроватью.

Адвокат уточнил: деньги — наличные и безналичные — по закону РФ всегда изначально являются наследственной массой. Как и прочее имущество, тысячи или миллионы делятся между всеми законными наследниками умершего. Однако есть нюанс…

«Наличные — такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб — оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники…» — отметил Жорин.

Instagram @advokatzhorin

Если аферу удастся провернуть, то нажившаяся сторона действительно остается в плюсе. Если нет — последствия окажутся печальными. Попытавшийся спрятать деньги наследник рискует вовсе остаться без имущества покойного — по закону России его могут признать недостойным. Ну и конечно, всегда есть шанс попасть в тюрьму за противозаконное деяние.

«Подводя итог: с наличными инсинуации происходят гораздо чаще, чем с любым другим имуществом, входящим в наследственную массу», — пояснил звездный адвокат.

По факту кражи миллионов у вдовы Градского уже возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит подмосковная прокуратура. По обновленной информации, к преступлению могут быть причастны нанятые домработники селебрити. Не исключено, что они также могли дать наводку преступникам.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию ЧП с вдовой Александра Градского.