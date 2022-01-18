Ограбленная вдова Градского стала его наследницей за две недели до смерти
Мать двоих детей маэстро стала жертвой ограбления. У нее пропало 100 миллионов рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Вдова певца, поэта и композитора Александра Градского Марина Коташенко стала законной наследницей за две недели до его кончины. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, в середине ноября музыкант сам позвонил в ЗАГС и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома, так как чувствовал себя уже плохо. Так он решил узаконить отношения с возлюбленной, которая подарила ему двоих детей.
«Александр всерьез не задумывался о четвертом браке, ведь он итак обеспечивал и Коташенко, и маленьких детей. Но точку захотел поставить жирную — был благодарен жене за годы, проведенные вместе в любви», — отметил он.
После смерти мэтра Коташенко не раз обвиняли в том, что это она заставила артиста официально узаконить отношения, чтобы унаследовать его деньги и имущество. А на днях женщину ограбили на 100 миллионов рублей, которые она хранила под кроватью в подмосковном доме. Ранее Коташенко вывезла наличные из московской квартиры музыканта после громкой ссоры с родственниками.
В полицию женщина обратилась только через несколько часов после нападения, объяснив это тем, что долго не могла отойти от шока. Следователи прорабатывают разные версии произошедшего и разыскивают преступников.
Как писал 5-tv.ru, юрист Александр Добровинский исключил версию сговора в деле Марины Коташенко.
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