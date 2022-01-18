Ограбленная вдова Градского стала его наследницей за две недели до смерти

Вдова певца, поэта и композитора Александра Градского Марина Коташенко стала законной наследницей за две недели до его кончины. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в середине ноября музыкант сам позвонил в ЗАГС и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома, так как чувствовал себя уже плохо. Так он решил узаконить отношения с возлюбленной, которая подарила ему двоих детей.

«Александр всерьез не задумывался о четвертом браке, ведь он итак обеспечивал и Коташенко, и маленьких детей. Но точку захотел поставить жирную — был благодарен жене за годы, проведенные вместе в любви», — отметил он.

После смерти мэтра Коташенко не раз обвиняли в том, что это она заставила артиста официально узаконить отношения, чтобы унаследовать его деньги и имущество. А на днях женщину ограбили на 100 миллионов рублей, которые она хранила под кроватью в подмосковном доме. Ранее Коташенко вывезла наличные из московской квартиры музыканта после громкой ссоры с родственниками.

В полицию женщина обратилась только через несколько часов после нападения, объяснив это тем, что долго не могла отойти от шока. Следователи прорабатывают разные версии произошедшего и разыскивают преступников.

Как писал 5-tv.ru, юрист Александр Добровинский исключил версию сговора в деле Марины Коташенко.